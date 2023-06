Benetti, dal fidanzato di Alice al protagonista di Pistoia

Se qualcuno pensava fosse solo il fidanzato di Alice Sabatini, beh si è sbagliato di grosso. Inserito in fretta e furia da nel roster di Pistoia per correre ai ripari dopo l’infortunio occorso a Del Chiaro, Benetti si è calato nella realtà biancorossa con umiltà, facendosi per questo apprezzare dai compagni. Le istantanee legate al giocatore vicentino che resteranno maggiormente nel cuore dei tifosi della Gtg, dopo il brutto episodio capitatogli al termine di gara 2 a Desio (colpito un oggetto lanciato dalla curva canturina), sono quelle di Casale, con una ripresa da parte del classe ‘95 da autentico protagonista.