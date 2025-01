Alla Fiorentina due anni da calciatore. L'esperienza a tinte viola di Vanoli

Due soli anni di militanza, ma decisamente molto intensi. Potrebbe essere riassunta così, in estrema sintesi, l’esperienza in viola di Paolo Vanoli. L’attuale allenatore del Torino ha disputato, da calciatore, due stagioni nella Fiorentina, dal 2000 al 2002. Anche in la maglia gigliata Vanoli confermò quelle che erano le sue doti, ossia grande versatilità, solidità difensiva e una certa spiccata capacità di leggere il gioco e intervenire con tempismo nelle varie situazioni, magari ribaltando l’azione avversaria per ripartire in velocità. A Firenze venne confermato anche il suo senso della posizione e il dinamismo sulla fascia, che lo portarono ad incarnare la solida figura di un terzino moderno, capace peraltro di districarsi con bravura in più di un ruolo, caratteristica che lo fece molto apprezzare dagli allenatori che ebbero modo di guidarlo nel corso della sua esperienza fiorentina (Terim, Chiarugi, Mancini, Bianchi). L’allora calciatore varesino approdò a Firenze dopo la trionfale esperienza al Parma dove, in due anni, vinse una Coppa Uefa (segnando il secondo dei tre gol con cui il Parma sconfisse l'Olympique Marsiglia in finale), una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Ma anche con la maglia della Fiorentina le soddisfazioni per Vanoli non mancarono di certo, con la conquista della seconda Coppa Italia, impreziosita dal gol nella finale di andata, proprio contro il Parma, dimostrandosi dunque, ancora una volta, difensore dai gol pesanti, oltre che atleta generoso e che non si risparmiava mai, lo stesso temperamento che, oggi, sembra aver trasferito in panchina. In viola collezionò un bottino di 44 presenze complessive e un gol in campionato, realizzato contro il Bologna nella stagione 2001-02. Ma, come detto, nonostante le egregie performances, il suo periodo alla Fiorentina ebbe durata piuttosto breve: arrivarono infatti gravi problemi societari per i viola e il successivo fallimento, che costrinse Vanoli a un comprensibile periodo di riflessione riguardo al suo futuro. Così, da svincolato, si accasò al Bologna, ponendo fine alla sua breve ma intensa esperienza in Toscana.