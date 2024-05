A Marradi, Palazzuolo e Firenzuola la storia culinaria tramandata dai boschi

L’Unione Montana dell'Appennino Tosco-Romagnolo comprende i borghi di Marradi, Palazzuolo e Firenzuola, la cui popolazione locale ha per secoli tratto sostentamento dal bosco, in particolare dalla coltivazione del castagno. A Marradi, la produzione del Marrone del Mugello IGP, riconosciuto come Indicazione Geografica Protetta, rappresenta un’eccellenza locale. Questo marrone, frutto di una selezione attenta e di metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente, è apprezzato per la sua qualità superiore e la sua polpa dolce e fine. La cucina marradese valorizza questo prodotto in numerose ricette, come la pattona, i tortellini fritti e dolci tipici come il castagnaccio e il budino di marroni. Ogni anno, in ottobre, la Sagra delle Castagne celebra queste tradizioni gastronomiche, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare e acquistare direttamente dai produttori. Palazzuolo Sul Senio è noto per la sua connessione con i prodotti spontanei del bosco. Le grappe, i liquori, le marmellate e i formaggi freschi sono solo alcune delle specialità locali che i visitatori possono assaporare. Le domeniche d’autunno sono dedicate ai prodotti tipici come il marrone IGP, le noci, le nocciole e i formaggi locali. Firenzuola, storicamente legata al dominio fiorentino, è famosa per l’allevamento bovino e la produzione di carne pregiata. Le aziende agricole locali, molte delle quali convertite all’agricoltura biologica, offrono prodotti come il farro, utilizzato in diverse preparazioni culinarie. La Sagra del Fungo Prugnolo, che si svolge a maggio, celebra un altro prodotto tipico: questo fungo, apprezzato per il suo sapore delicato, è l’ingrediente principale di molte ricette locali. Ogni borgo offre quindi prodotti unici al mondo, con le sagre e le feste locali che rappresentano momenti unici, divertenti, ma anche culturali, per riscoprire tradizioni millenarie e degustare prodotti genuini.