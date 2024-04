Radici, idee, sostenibilità: "Con un piede nel passato e lo sguardo sul futuro"

Tradizione e innovazione. L’Agrifiera di Pontasserchio torna nella storica location di Parco della Pace "Tiziano Terzani", rinnovando il legame di un territorio con le sue radici. Ne parliamo con il primo cittadino di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio.

Sindaco, siamo ai nastri di partenza della 114ª edizione della storica Agrifiera di Pontasserchio, il momento più atteso dell’anno. Cosa dobbiamo aspettarci quest’anno?

"Le novità e le grandi conferme, a partire dalla principale, ovvero che l’edizione 2024 durerà 3 giorni in più, ma più di tutti ci aspettiamo che sia sempre una bellissima festa fatta di tante persone".

Qual è il senso di Agrifiera?

"Una famosa canzone di Pierangelo Bertoli diceva ‘un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro’, Agrifiera sta in mezzo, rappresenta il presente dove passato e futuro si incontrano".

A proposito di novità: ci sarà la presenza delle Rete dei Comuni sostenibili?

"Il nostro Comune è stato insignito del titolo di "Comune sostenibile" nel luglio 2023 con tanto di targa esposta a palazzo Niccolini, mentre lo scorso marzo abbiamo ritirato la bandiera Rcs a Roma. Le politiche di questi anni sono state improntate sullo sviluppo sostenibile e proseguono con progetti di Rigenerazione urbana. Questi vanno nella direzione di non consumare suolo e di valorizzare e rilanciare, anche economicamente, luoghi abbandonati".

Tra le grandi conferme l’anteprima del Festival della Robotica?

"Anche quest’anno abbiamo l’onore di ospitare l’anteprima del Festival, una bella conferma ma che ha la portata della novità. Non finirò mai di ringraziare il professor Ferrari per la grande disponibilità e lo spirito collaborativo, ringraziamento che estendo alle collaboratrici e ai collaboratori che lo coadiuvano. Poi, quando si parla di robotica, non possiamo non rivolgere un affezionato ricordo alla memoria del professor Mosca, sangiulianese ideatore e promotore del Festival".

Qual è l’obiettivo delle presenze di quest’anno?

"Non c’è un obiettivo specifico, quello che importa è dare possibilità di poter visitare la fiera, l’allungamento dei giorni va anche in questa direzione, come l’ampliamento delle aree parcheggio e dell’offerta fieristica. In ogni caso le attestazioni degli ultimi anni sono sempre state sopra le 100mila presenze e ci aspettiamo numeri del genere".

È il suo ultimo anno di Agrifiera da sindaco, ci fa un bilancio?

"I bilanci si fanno alla fine, ma posso dire che in tutti questi anni l’offerta di Agrifiera è migliorata, sia per quantità espositiva che per qualità dei prodotti. I due anni di stop imposti dal covid ci hanno fatto rimpiangere tanto la nostra fiera, ma devo dire che non hanno interrotto il percorso di crescita. Anzi, siamo partiti più forti di prima e lo scorso anno lo ha dimostrato con una super edizione che vogliamo replicare".

Enrico Mattia Del Punta