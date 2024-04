Full immersion nell’agricoltura 4.0. Festival della Robotica in anteprima

"Agrifiera è un’iniziativa secolare e ci onora il fatto che abbiano accolto il Festival, offrendoci la possibilità di parlare di robotica e intelligenza artificiale in agricoltura". Così il professor Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival della Robotica, l’evento, giunto alla sua quarta edizione, che dal 2017 riunisce nel territorio pisano i massimi esperti di robotica e IA. "Noi siamo giovanissimi – prosegue Ferrari - ma abbiamo trovato spazio in una manifestazione ultrasecolare, che ha la capacità di rinnovarsi negli anni, guardando con attenzione alle nuove tecnologie". Le ragioni della presenza del Festival all’Agrifiera, però, non sono finite: "L’ideatore del Festival – dice ancora Mauro Ferrari - è stato il professor Franco Mosca, tra i più illustri cittadini di San Giuliano. Il modo migliore per ricordare l’impegno, la stima e l’affetto nei suoi confronti è mantenere saldo il legame con il suo territorio. Peraltro, fu lui il primo ad avere l’idea di ‘AgriRoboFiera’, un evento che unisse robotica e agricoltura". Due mondi a prima vista lontani. Eppure robotica e intelligenza artificiale hanno un impatto rilevante nell’agricoltura. "Le nuove tecnologie e la digitalizzazione - continua il direttore scientifico del Festival - spingono verso misure come agricoltura di precisione, sorveglianza con droni, irrigazione senza sprechi, automazione. La tecnologia ha però costi elevati. Il nostro evento può diventare occasione per ascoltare il punto di vista di interlocutori qualificati, cercando di facilitare l’accesso a queste risorse coinvolgendo amministratori pubblici e banche". "L’obiettivo è parlare a migliaia di persone – conclude il professor Ferrari – , un pubblico trasversale composto soprattutto da non addetti ai lavori, che vogliono conoscere il mondo dell’agricoltura e delle nuove tecnologie, rappresentato da robotica e intelligenza artificiale. Due ambiti diversi, stessa curiosità e molti punti in comune". L’evento "Robotica e Agricoltura" sarà ospitato nei padiglioni dell’Agrifiera il 29 e 30 aprile dalle 10 alle 13.

L’iniziativa è stata organizzata dal professor Marco Fontanelli dell’Università di Pisa e dal Comune di San Giuliano Terme, grazie al contributo di docenti, aziende specializzate e gruppi di studenti e degli ateni pisani e fiorentini e dell’Istituto "Santoni" di Pisa. Quello dell’Agrifiera è il primo appuntamento di un vasto programma. Ne seguiranno altri fuori Pisa (il 10 maggio a San Casciano Val di Pesa per parlare di robotica in viticoltura; il 17 e 18 maggio a Firenze per robotica, arte e cultura; il 19 e 20 maggio a Livorno per la robotica marittima e portuale; il 26 e 27 giugno a Viareggio per il tema della robotica nella nautica da diporto) e quello principale a Pisa nei giorni 24, 25 e 26 maggio. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.