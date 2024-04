Benvenuti ad Arbor Park: "Gli artisti di tree climbing equilibristi tra le chiome"

Un’arte tra cielo e terra. Il mondo degli alberi è un universo complesso e affascinante. Ogni ramo, ogni foglia racconta una storia millenaria di vita e connessione con la natura. In questo contesto, l’arte del tree climbing e potature di alberi in quota assume un ruolo cruciale nella gestione e nella cura dei giganti verdi. Marco Cosentini, arboricoltore, condividerà la sua passione e la sua esperienza all’Agrifiera 2024. "Ci occupiamo di gestione delle piante di alto fusto, dall’impianto fino alla gestione degli alberi secolari - afferma Cosentini -, Non è solo cosa tagliare, ma anche il perché, il quando e il come. Ho intrapreso il mio percorso formativo nel 2008 con un corso di tree climbing, mi si sono aperte le porte a un mondo nuovo e affascinante. All’agrifiera ci saranno diverse ditte e ci siamo raggruppate. Abbiamo uno spazio dedicato che abbiamo intitolato Arbor Park".

Qui si svolgeranno eventi dedicati specialmente ai bambini. Giochi e intrattenimenti nel mondo degli alberi e al loro linguaggio. "Abbiamo ideato una scaletta di giornate di workshop in collaborazione con gli agronomi di zona - rivela Cosentini -. Vogliamo che i bambini capiscano l’importanza di prendersi cura degli alberi e del nostro ambiente".

Michele Bufalino