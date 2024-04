Chiara tra ville e castelli. La madrina d’eccezione: "Ritorno alle mie radici"

Chiara Basile Fasolo, ideatrice e star di Sogno Italiano Ville e Castelli campione di incassi su prime Video, è la madrina d’eccezione dell’Agrifiera 2024, una vera e propria ambasciatrice della tradizione e della natura. "La mia prima volta all’Agrifiera arriva da quando ero ancora nella pancia della mamma - rivela con un sorriso Chiara -. È un’occasione bellissima, che non ho mai perso, sia da bambina che da adulta". Per Chiara, l’Agrifiera rappresenta un ritorno alle radici, un’opportunità per riconnettersi con la terra e gli animali che la popolano. "È un’occasione per riunirsi e riscoprire il verde e ciò che ci dona la natura - sottolinea con passione -. Adoro in particolare la torta coi bischeri", confessa, evidenziando l’importanza di valorizzare le eccellenze culinarie del territorio. Ma per Chiara, l’Agrifiera è momento di orgoglio e appartenenza al suo comune, San Giuliano Terme. "Sono onorata di poter rappresentare il mio comune e l’Agrifiera - afferma. Porto sempre con me l’identità di San Giuliano Terme, ovunque vada nel mondo", aggiunge. "E arò sempre presente nel corso dei giorni con la mia famiglia e i miei amici".

Michele Bufalino