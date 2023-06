C’è un frase – all’interno dell’intervento di Fabio Frilli, Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno Spa – che colpisce come quei raggi di sole che squarciano le nubi e illuminano l’orizzonte.

Una frase che coglie nel segno per la sua grande chiarezza e verità: il quotidiano cioè, attraverso la sua lettura e, come in questo caso, anche la sua produzione, è indispensabile per la formazione e per

la capacità di formarsi e di avere le proprie idee e di saperle poi difendere e sostenere. Frilli (qui sotto

nella foto di Alcide), nel suo intervento, concentra l’attenzione proprio anche sull’importanza del progetto portato avanti da La Nazione.

"Il Campionato di giornalismo ormai ha più di vent’anni - afferma infatti Frilli - un appuntamento che ogni anno vede generazioni di studentesse e di studenti crescere e cimentarsi con l’attualità, con l’informazione, con un qualcosa che altrimenti ben difficilmente farebbero. Un lavoro che permette loro di prendere conoscenza con uno strumento,

il quotidiano, che sta diventando sempre più virtuale, ma forse proprio attraverso anche queste trasformazioni i giovani si trovano più a loro agio. Un quotidiano dicevo che è indispensabile per la formazione e per la capacità quindi di formarsi e di avere le proprie idee e di saperle poi difendere e sostenere. Ma non solo. Questo progetto al contempo dà la possibilità di lavorare in gruppo, di cimentarsi in un lavoro comune, anche questo un qualcosa che va pian piano scomparendo".

"Per tutti questi motivi - conclude il Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno Spa, Fabio Frilli - ritengo che questa iniziativa de La Nazione sia sicuramente positiva, un progetto al quale il Banco

di Lucca parteciperà sempre, dando il suo piccolo contributo a qualcosa in cui crediamo fermamente e del quale oltretutto abbiamo tutti un estremo bisogno: i giovani".