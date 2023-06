Studenti-reporter Vincono curiosità e spirito critico

Guglielmo

Vezzosi

Originalità, spirito critico, curiosità e capacità di osservazione per guardare oltre l’apparenza delle cose e raccontare nel miglior modo possibile il mondo che ci circonda e le sfide dei nostri tempi. Sono solo alcuni degli ingredienti della XXI edizione di Cronisti in classe, il progetto didattico e di educazione civica rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e della Primaria (classi III, IV e V), promosso da La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, i quotidiani del nostro gruppo editoriale. Ingredienti che i giovanissimi protagonisti hanno dimostrato di saper dosare e gestire nel migliore dei modi vestendo i panni del giornalista e mettendosi alla prova. Con ottimi risultati. E così hanno raccontato le storie dei loro quartieri, hanno intervistato sindaci e assessori chiedendo loro di aggiustare le strade e far funzionare i servizi pubblici, ma si sono anche interrogati sulle grandi sfide dei nostri giorni, dalla difesa dell’ambiente allo sviluppo sostenibile, dall’educazione alimentare alle guerre che dilaniano il pianeta. Si sono poi spinti lungo le frontiere ogni giorno più avanzate delle nuove tecnologie e del web. Hanno sfogliato il giornale di carta, ma si sono anche confrontati con l’evoluzione digitale dell’informazione, protagonista in un mondo sempre più interconnesso.

E ancora, sono stati capaci di raccontare storie di solidarietà, inclusione e abbattimento di barriere e steccati fisici e culturali offrendo ai lettori, come dovrebbe fare ogni buon giornalista, gli strumenti per capire, conoscere e farsi un’opinione su quello che accade. E oggi raccontiamo i risultati di queste straordinarie redazioni, fatte di giovanissimi alunni-cronisti. Come alleati hanno avuto la scuola e insegnanti che hanno creduto nella validità di questo progetto, così come i partner e gli sponsor che sostengono l’iniziativa e ne condividono le finalità educative.