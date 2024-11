Il Liceo Artistico Musicale A. Passaglia

IL LICEO ARTISTICO

Con l'anno scolastico 2010/2011 è stata istituita nella città di Lucca una nuova scuola d'arte denominata LICEO ARTISTICO,

formata da un biennio comune e da un triennio di specializzazione in cui gli studenti scelgono tra i seguenti indirizzi

ARCHITETTURA E AMBIENTE - ARTI FIGURATIVE

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE - DESIGN - SCENOGRAFIA

Durante il primo biennio non sono previste differenziazioni di indi- rizzi: gli studenti dovranno quindi acquisire le conoscenze e le competenze artistiche di base e, attraverso le attività di laboratorio, che nel corso dei due anni scolastici saranno alternate con cadenza quadrimestrale, dovranno conoscere e sperimentare le attività artistiche espressive che caratterizzano i diversi indirizzi, al fine di operare, al termine del secondo anno, una scelta pienamente consapevole.

Gli insegnanti del Liceo Artistico di stanno sperimentando un'articolazione che modifica il quadro orario al fine di ampliare programmi delle materie artistiche e fornire agli utenti una maggiore possibilità di approfondimento della preparazione artistica senza impoverire la formazione culturale.

Per ottenere questo risultato si è diviso l'orario anche in unità didattiche di 50 minuti, con un rientro pomeridiano. Questo permette alla nostra scuola di assicurare agli alunni unità orarie di approfondimento laboratoriale in ciascuna delle materie artistiche fondamentali (discipline geometriche, pittoriche e plastiche).

Tra i numerosi premi vinti dal Liceo, ricordiamo il Premio Scuola Digitale provincia di Lucca 2018

IL LICEO ARTISTICO SERALE

Sono aperte le iscrizioni al CORSO SERALE PER ADULTI, INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE presso la sede di Via Fillungo. Riconoscimento crediti e percorsi personalizzati di studio per eventuali recuperi di anni scolastici.

Il LICEO MUSICALE

Vanta 15 anni di esperienza: nato come sperimentazione nel 2000, uno dei primi in Italia assieme ad Arezzo e Cuneo, è riconosciuto e apprezzato negli anni e accoglie studenti anche da fuori provincia.

Esperienza unica sul territorio, il Liceo, oltre alla formazione specifica liceale, permette di sviluppare e approfondire i saperi, i linguaggi, le pratiche della musica e della danza e delle nuove tecnologie ad esse applicate.

Il corso tende non solo allo sviluppo di una pratica strumentale, individuale e di insieme ma anche all'approfondimento di una consapevolezza teorica, di pensiero e operativa relativa ad un“fare" musica che, mantenendo coscienza della storia, fornisca gli strumenti necessari per essere protagonisti dell'esperienza creativa/musicale e tecnologica del proprio tempo.

Dopo la maturità musicale, lo studente avrà una buona preparazione per affrontare una qualsiasi facoltà universitaria o proseguire gli studi musicali, al Conservatorio, al DAMS, nelle Accademie e nelle facoltà riguardanti le tecnologie e glì audiovisivi. Le materie dell'area comune provvedono ad una piena e completa formazione liceale. Con le materie di indirizzo gli studenti sviluppano conoscenze, abilità e competenze per padroneggiare i linguaggi musicali sotto gli aspetti dell'esecuzione, dell'interpretazione e della composizione. Le discipline caratterizzanti svolte al mattino sono: Teoria Analisi e Composizione, Storia della Musica, Tecnologie Musicali. Quelle previste durante il pomeriggio sono: primo strumento, secondo strumento (integra lo studio del primo con caratteristiche funzionali complementari, polifoniche o monodiche), laboratorio di Musica d'Insieme (dal duo, agli ensemble, ai grandi gruppi orchestrali).

Open Days

date

23 Novembre

14 Dicembre

18 Gennaio

orario

15:00 - 18:00