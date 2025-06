Un focus sulla viabilità: tutti i dati del Report

Il Report della Polizia Municipale di Pistoia rappresenta l’esatta ed esaustiva “fotografia” della situazione che si respira sulle strade pistoiesi, riguardo ai principali aspetti della viabilità cittadina. Entrando nello specifico dei dati si evince che, rispetto al 2023, il 2024 ha visto un aumento di verbali e segnalazioni. Altra piaga difficile da debellare e che anzi sembra essersi acuita nell’ultimo anno, è quella relativa alle omissioni di soccorso negli incidenti, che passano da 3 nel 2023 a 8 nel 2024 (incidenza, dunque, quasi triplicata) e le multe per la guida senza patente, da 39 a 43 nel 2024. Aumentano anche gli incidenti con urto con veicolo in sosta (da 56 nel 2023 a 74 nel 2024) e le sanzioni per il cambiamento di direzione o di corsia (da 51 nel 2023 a 64 nel 2024). Diminuiscono invece gli incidenti per investimento di pedone (56 nel 2023 e 48 nel 2024), per mancanza di revisione del veicolo (da 1.075 nel 2023 a 335 nel 2024), per l’uso del cellulare durante la guida (da 295 nel 2023 a 58 nel 2024), per guida senza le cinture di sicurezza (da 244 a 61), per guida senza casco (da 22 nel 2023 a 4 nel 2024). Calano anche gli incidenti per gli attraversamenti dei veicoli alle intersezioni con il semaforo rosso (da 2.250 nel 2023 a 1.614 nel 2024), per le infrazioni negli spazi riservati agli invalidi (da 342 del 2023 a 222 del 2024) e per la sosta sui marciapiedi (passa da 765 multe nel 2023 a 579 nel 2024). Dal Report della Polizia Locale di Pistoia emerge inoltre corposo aumento, rispetto al 2023, dei verbali per limiti di velocità, che da 41.167 passano a 54.573 nel 2024. In aumento, come già accennato, anche i veicoli sprovvisti di assicurazione: da 242 nel 2023 a 425 nel 2024. Gli interventi effettuati dalle pattuglie sono stati nel complesso 6.211 ed hanno riguardato in prevalenza la richiesta di controllo degli spazi dei residenti e invalidi, i servizi di ordine pubblico, gli intralci stradali e le richieste di intervento per la viabilità. Un ruolo fondamentale lo ha anche recitato la Centrale Operativa, che ha gestito 10.054 richieste di intervento, con un trend in forte aumento rispetto allo scorso anno, quando si erano fermate a 8.896. Tra le maggiori tipologie di richieste, quelle relative alla viabilità, ai sinistri stradali e all’occupazione di spazi riservati alle persone con invalidità. Un ultimo dato, inserito nel Report, ha riguardato le notizie di reato e le annotazioni trasmesse in Procura che, nel corso dell’ultimo anno, sono state 417, con la maggior parte delle violazioni che hanno riguardato i reati in materia di edilizia e ambiente.