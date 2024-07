Un evento che non è più soltanto passione per i motori ma anche veicolo di promozione

Il Rally degli Abeti e dell’Abetone, anche per questa 41° edizione, ha portato con sé grandi motivi di interesse, nell’ambito di una competizione che sempre più viene identificata come ideale veicolo di promozione della Montagna Pistoiese: «Un territorio che proprio con il Rally conosce da anni una forte immagine a livello nazionale, con evidente ritorno anche economico per il settore turistico ricettivo - sottolinea Andrea Mammy, Presidente di Abeti Racing, organizzatore del Rally - e il bilancio dell’edizione appena conclusasi non può essere che positivo, sia da un punto di vista tecnico che logistico. L’unico nostro piccolo cruccio - aggiunge Mammy - è stato quello della presenza di 10 auto in meno rispetto alla passata edizione, soprattutto nel settore delle auto storiche, aspetto che comunque è passato in secondo piano, visto l’alto interesse che tutte le gare hanno prodotto, grazie alle eccezionali performances di tutti i partecipanti e alla classe dei vari piloti». Anche il pubblico ha partecipato numeroso: «Questo è un rally storico che non tradisce mai in fatto di presenza di appassionati - chiarisce Mammy -, una corsa che insomma piace, anche grazie a un percorso molto tecnico che esalta lo spettacolo». Sul piano dell’organizzazione, Mammy tiene a ringraziare «tutte le amministrazioni locali che ci hanno appoggiato con la consueta disponibilità, dimostrandosi ancora una volta essenziali per il corretto svolgimento di un evento così importante». Ma non è tutto: «Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, che ha festeggiato l’edizione dei quaranta anni della competizione - aggiunge il Presidente -, l’AS Abeti Racing è tornata a legare l’evento a Dynamo Camp di Limestre. La struttura ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie, con programmi di Terapia Ricreativa, volti allo svago e al divertimento e a riacquisire fiducia in loro stessi. Siamo felici di aver fatto conoscere a tutti, ancor più da vicino, questa bellissima realtà». Nato nel 2007, Dynamo Camp si trova al limitare di un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo: «Una presenza significativa, sia per la propria mission quanto per la Montagna Pistoiese - conclude Andrea Mammy - che anche quest’anno si è trovata coinvolta con il Rally degli Abeti e Abetone con il fine di ampliare il proprio messaggio allo sport e ai suoi attori. Per questo, il Rally degli Abeti ha nuovamente intitolato a Dynamo Camp il nome di una prova speciale e un riordinamento è stato ospitato dentro la struttura di Limestre».