Si chiude il Campionato Provinciale AC Pistoia

È andata in archivio anche la quarta stagione del Campionato Provinciale Pistoia “Memorial Roberto Misseri”, promosso da AC Pistoia e dedicato ai propri soci sportivi. L’ultimo dei tre appuntamenti, il Rally Città di Pistoia, ha chiuso di recente l’annata con grande soddisfazione, dopo le dispute dei rallies Valdinievole e Abeti. Ora, dunque, è tempo di bilanci, con la mente però già rivolta all’edizione del prossimo anno, in un crescendo di emozioni e adrenalina che solo lo spettacolo di questo Campionato è in grado di offrire. Commentando l’edizione appena conclusasi e su un piano squisitamente tecnico e agonistico, c’è da dire che le diverse dinamiche delle classifiche previste, durante la stagione, hanno avuto sussulti, situazioni incandescenti e tanto spettacolo, confermando l’iniziativa dell’ACI provinciale come una delle migliori realtà a livello nazionale atte a favorire l’attività sportiva dei propri soci. Tutte le gare, nessuna esclusa, hanno evidenziato una grande passione e un notevole livello tecnico degli equipaggi in gara, che si sono dati battaglia lungo percorsi studiati ad hoc, grazie a un’organizzazione come sempre impeccabile. Ma veniamo alle classifiche finali. È stato il montecatinese Paolo Moricci, con la Renault Clio Rally4, il vincitore della classifica Piloti con 37,5 punti, al termine di un rush finale che lo ha visto opposto a Fabio Spinelli. I due sono arrivati al conteggio finale a pari merito. La discriminante ha poi dato ragione al primo, pilota di lungo corso e sempre capace di grandi performance. Onore delle armi comunque a Spinelli, autore anche lui di una stagione di livello, mentre al terzo posto si è piazzato Alessandro Ciardi, con 22 punti, che dopo aver saltato la gara del Valdinievole per impegni nel Trofeo Toyota, all’ultima gara di Pistoia è tornato al “vecchio amore” della Renault Clio R3, andando a firmare un primo posto tra le due ruote motrici e nono assoluto, conferma di una classe cristallina. Staccato di un solo punto si trova Davide Giordano, che per tutta la stagione ha corso con una Skoda Fabia R5 con la quale ha vinto la classifica “over 55” e si è anche piazzato secondo assoluto alla recente finale nazionale di Coppa Italia di Genova per una stagione dunque da incorniciare. Tra i Co-piloti la vittoria è andata nelle mani di Paolo Garavaldi, il fido e storico navigatore di Moricci, con 37,5 punti, davanti ad Andrea Giordano, che ha navigato il fratello Davide (21 punti), con terzi a pari punti (20) Leonardo Marraccini (co-pilota di Daniele Silvestri) e Jacopo Innocenti. Una ventata di gioventù si è respirata invece tra i piloti della classifica femminile, dove ha vinto la giovanissima Noemi Artino, figlia e sorella “d’arte”, che, debuttando al Valdinievole e poi vincendo a Pistoia, ha colto un risultato significativo davanti alla sempre convincente Maila Cammilli. La ragazza di Lamporecchio è risultata vincitrice anche nella classifica Under 25, mentre il primo classificato nella nuova categoria Over 55 è risultato Davide Giordano. Tra i copiloti “in rosa”, il successo è invece andato a Carlotta Dallai, mentre Sara Vestrucci ha fatto suo il premio destinato alla navigatrice che ha composto l’equipaggio interamente femminile (ha fatto coppia con Maila Cammilli). Tra le Matricole, vittoria per Stefano Giannini, il “geometra da corsa”, che ha staccato di misura addirittura il suo ex co-pilota, Alberto Landucci, che a un certo punto ha preferito stringere in mano un volante che non il quaderno delle note, confermando una passione per le corse a tutto tondo. Il Campionato Provinciale Pistoia “Memorial Roberto Misseri”, promosso da AC Pistoia, ha confermato dunque anche quest’anno il suo successo. Un successo che è innanzitutto organizzativo. Un contributo notevole alla manifestazione l’ha anche dato la formula adottata, ormai collaudata da tempo. Il Campionato, infatti, comprende tre rally della provincia di Pistoia: Abeti, Valdinievole e Città di Pistoia, eventi in grado di creare quelle emozioni che hanno rappresentato la vera ciliegina sulla torta per un appuntamento ormai imprescindibile per tutti, piloti, organizzatori e tifosi, questi ultimi, sempre più numerosi lungo i tracciati di gara. Decisivo, come sempre, il contributo dell’Automobile Club Pistoia, che ha sempre avuto l’intento di porre l’attenzione verso coloro che praticano lo sport automobilistico e la valorizzazione del territorio pistoiese, tanto ampio quanto ricco di risorse, di memorie storiche e culturali uniche, che va dunque fatto conoscere a chi ancora non ha provato l’esperienza di partecipare a un evento così significativo per lo sport locale. Va poi aggiunto che l’Automobile Club Pistoia vanta un numero consistente di tesserati ACI Sport e collabora all’organizzazione di corsi per ufficiali di gara, piloti e navigatori per il settore Rally. Perché il rally è innanzitutto amore e passione. Proprio come il Campionato Provinciale Pistoia “Memorial Roberto Misseri” insegna.