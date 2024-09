Le vetture più belle di sempre a Montecatini: al Concorso di Eleganza show a quattro ruote

Eleganti, sinuose, testimoni di un tempo in cui l’automobile era un oggetto diverso, simboli di un’era dell’automotive di cui a volte proviamo la nostalgia. Sono le auto d’epoca, e sono francamente pochi gli appassionati di motori che non le amano. Uno dei luoghi principali dove viene “consumata” questo rito, questa festa delle vetture storiche è Montecatini, con il suo Concorso Internazionale di Eleganza Automobili Montecatini - Since 1934, organizzato egregiamente dal Kursaal Car Club e da ACI Pistoia. Evento di grande prestigio non solo in Toscana o in Italia, ma anche all’estero - supportato anche dalla splendida location -, l’ultima edizione - la 15a – si è svolta lo scorso 21 e 22 settembre, e ha visto la vittoria del Trofeo Assoluto dell’Alfa Romeo 2000 Sportiva Bertone del 1954, iscritta all’evento da un famoso collezionista svizzero, Axek Marx. Gli organizzatori Kursaal Car Club e ACI Pistoia, insieme con ACI Storico, l’avevano messa nel mirino da molto tempo perché averla era una impresa non facile, dato che la vettura in genere “esce poco da casa in Svizzera”. La vittoria assoluta di quest’Alfa Romeo comunque non è stata una sorpresa, anche se l’elenco delle 26 iscritte annotava pezzi da museo, in qualche caso unici, addirittura un solo esemplare esistente. Il numero delle vetture è stato determinato dal Kursaal Car Club già fino dal gennaio 2023, quello necessario per assolvere il tema, ovvero “coupé e decappottabili: l’eleganza a confronto dal 1920 al 1992”. La ricerca degli organizzatori si è concentrata su 60 modelli e da lì è iniziata l’opera di contatti con i vari collezionisti per cercare di avere la iscrizione dai proprietari. La 2000 Sportiva Bertone in questione, oltre a vantare una bellezza indiscutibile, è anche uno dei soli due esemplari esistenti al mondo: l’altro è ben custodito ed esposto al museo del Biscione di Arese. La quindicesima edizione del Concorso d’Eleganza di Montecatini è iniziata con le verifiche tecniche in uno scenario che di certo ha fatto sognare equipaggi e pubblico: lo storico Giardino di Villa Garzoni a Collodi, per concessione della Fondazione Pinocchio e del suo Presidente Bernacchi. Le 26 vetture, grazie a una meticolosa progettazione del Kursaal, sono tutte state esposte nel parco, recentemente restaurato. Quindi nel primo pomeriggio, Le vetture si sono incolonnate per raggiungere Montecatini transitando dentro la medievale Piazza Mazzini a Pescia, accolte dal Sindaco e dal vicesindaco con un ricordo per ogni equipaggio. Sono arrivate a Montecatini per l’esposizione nella Piazzetta Regia, dinanzi il Comune. Piccolo aneddoto: un collezionista austriaco ha sottolineato alla dirigenza Kursaal che il giardino sembrava creato apposta per una esposizione di auto d’epoca. Le auto sono rimaste esposte sabato e domenica, anche di notte vigilate da una squadra di guardie private a garantire la salvaguardia di un vero e proprio patrimonio: parliamo di oltre 20 milioni di euro di valore. La domenica esposizione in Piazzetta Regia e poi presentazione delle vetture, una ad una, sulla rampa del Comune. Una breve attesa per conoscere il giudizio della Giuria, condiviso per la Best in Show da tutti i partecipanti, con qualche naturale perplessità per gli altri premi: insomma, lo spirito agonistico non è mancato. In questa edizione 2024, c’è da sottolineare, i soci del Club hanno tributato con un evento nominato Tribute 2024 un’accoglienza speciale esponendo i loro migliori modelli sul viale Tamerici a Montecatini. Tutte vetture storiche DOC dei più importanti collezionisti della Valdinievole. L'esposizione ha avuto un ottimo successo da parte del pubblico e naturalmente dei 200 soci del Club. Una giuria ha assegnato anche quattro premi con motivazioni specifiche e caratteristiche delle auto storiche e per il Trofeo Più Interessante ha eletto la Cisitalia 202 SC 1948 di Franco Maltagliati sicuramente degna del titolo . Alla manifestazione, inoltre, il Club ha associato un concorso fotografico per giovani dilettanti con tanti iscritti. Le foto verranno valutate da esperti e le tre più meritevoli saranno pubblicate sulla rivista l’Automobile. Si è aggiunto anche un talk all’Esplanade tra Camardella e Giudici molto affollato, con temi riguardanti le auto storiche e il futuro dell’automobile in generale. All’entrata dell’albergo, spiccava la presenza di una stupenda Ferrari F40 progettata dal designer che all’interno ne descriveva la nascita dalla sua matita. La premiazione è stata sul palcoscenico della sommità della Rampa del Comune, anch’essa curiosamente sembrava costruita apposta a tale scopo. Insomma, l’organizzazione è stata impeccabile; il lavoro del Kursaal Club e di ACI Pistoia ha permesso a equipaggi e appassionati di poter godere di una vera e propria festa. Il tutto, naturalmente favorito dall’amministrazione comunale che si è occupata di preparare il parco di esposizione, e provveduto a tutti gli interventi sulla viabilità per favorire sicurezza e spostamenti delle vetture sul viale Verdi e Tettuccio con un presidio costante della polizia municipale.