Gara oppure motocavalcata: le informazioni per iscriversi

Le iscrizioni hanno due sezioni distinte: gara o motocavalcata. Da sottolineare che sul sito web dell’evento è obbligatorio pre-registrarsi. Per partecipare alla gara di Hard Enduro, è necessario essere in possesso di una licenza agonistica. L'iscrizione avverrà tramite il portale MyFMI. Se non si è ancora registrati, sarà sufficiente completare la procedura online. Se si fa già parte di un motoclub, il personale del club potrà eventualmente svolgere assistenza. Passiamo adesso all’iscrizione alla motocavalcata. Se si possiedi solo una tessera del motoclub, ci si potrà iscrivere selezionando la sezione "Tessere" e cercando la motocavalcata di Abestone. Se avete già partecipato ad altre motocavalcate, il processo vi sarà familiare. Per i nuovi piloti che non hanno né una licenza né una tessera, ci sono diverse opzioni: con un semplice certificato medico non agonistico, è possibile iscriversi alla motocavalcata, pagando un supplemento per un’assicurazione extra. In alternativa, si potrà richiedere una licenza agonistica "one event" contattando gli organizzatori.