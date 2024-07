Dai parcheggi blu ai biglietti dei mezzi di trasporto

Come accennato, l'app MooneyGo non si limita al telepedaggio. «Con oltre cinquemila Comuni coperti e circa seicento operatori di mobilità integrati - ci racconta Antonio Iannitti, Lead Mobility, EasyCassa & Insurance di Mooney e membro del Consiglio d'Amministrazione di myCicero e Pluservice, le due società che si occupano di mobilità, semplicemente scaricandola e installandola gratuitamente sul proprio smartphone - darà la possibilità di accedere a una pluralità di servizi. È un'app molto valida, completa e trasversale, a trecentosessanta gradi per quel che concerne la mobilità». L’app MooneyGo, infatti, identifica il percorso migliore per arrivare a destinazione e permette di acquistare immediatamente, con un'unica transazione, tutti i titoli di viaggio necessari. Andando a sviscerare nel dettaglio l'offerta di servizi dell'applicazione, va segnalato innanzitutto che offre la possibilità di pagare la sosta sulle strisce blu comodamente dal telefono cellulare in modo rapido, in oltre trecento città italiane, semplice, grazie alla mappa intuitiva, e flessibile, terminando o prolungando la sosta ovunque ci si trovi. Inoltre, tramite l'applicazione, ci sarà anche modo di trovare i parcheggi custoditi, prenotabili online, ma anche visualizzando in anticipo tariffe, orari e disponibilità, al fine di organizzare al meglio i propri spostamenti. Ma non è tutto, perché MooneyGo permette anche di acquistare i biglietti di autobus, metropolitane, tram e, in generale, dei mezzi di trasporto di numerose compagnie in tutta Italia, ma anche - per le lunghe tratte - dei treni, sia Italo che Trenitalia, e dei pullman, oltre che effettuare la prenotazione e il saldo della quota relativa ai taxi (attualmente il servizio è attivo a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Padova e Vicenza, ma presto sarà disponibile anche in altre centri), ai monopattini e alle biciclette elettriche in sharing. Con la funzione 'Infomobilità', poi, è possibile consultare gli orari e gli aggiornamenti in tempo reale. «Con MooneyGo la nostra azienda offre agli italiani uno strumento pratico, sicuro e completo per i propri spostamenti quotidiani e i risultati in termini di utenti registrati e di servizi venduti dimostrano che la strada della digitalizzazione integrata da una capillare rete di prossimità è quella giusta - ha affermato Alberto Gechele-Gualterio, Product Design & Development Director Mooney -. Ci auguriamo che un numero sempre maggiore di italiani decida di utilizzare MooneyGo anche per il servizio di telepedaggio che consente di risparmiare in termini di tempo e di costi e di avere a disposizione tanti servizi utili per semplificare la vita di tutti i giorni».