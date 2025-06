Con passione e qualità, l’officina Mariani è ancora un sinonimo di eccellenza italiana

Fondata nel 1968 da Lorenzo Mariani, la ditta Mariani rappresenta oggi una realtà solida e collaudata nel panorama della preparazione automobilistica italiana. Mariani ha saputo imprimere alla sua officina un’impronta personale e distintiva, fondata sulla competenza tecnica, l’evoluzione costante e un’autentica passione per i motori. Il percorso professionale di Mariani inizia molto prima. Già a dieci anni, muove i primi passi nel mondo della meccanica nell’officina Riccitelli a Fabriano, città d’origine della sua famiglia. A undici anni viaggia su una Topolino per seguire le gare, con la cassetta degli attrezzi sempre a bordo. A quindici anni si trasferisce con i genitori a Pistoia e inizia a lavorare presso l’officina Panconi, dietro al vecchio ospedale del Ceppo, per poi approdare nel celebre reparto corse dell’ex pilota Giorgio Bianchi, specialista delle cronoscalate con Alfa Romeo. In quegli anni, matura una conoscenza profonda del marchio milanese, che diventerà la sua firma tecnica per eccellenza. Nel 1971, la sua officina diventa autorizzata Alfa Romeo, e successivamente anche centro Garrett, KKK. Un riconoscimento della qualità del lavoro svolto, che porta anche a importanti collaborazioni con riviste di settore come Elaborare, che la seleziona come centro Check Point ufficiale. A rendere la storia ancora più significativa è l'evoluzione familiare dell’azienda: negli anni ’90, entra in officina anche il figlio di Lorenzo. David segue la parte elettronica, uno dei settori più sofisticati e in rapida evoluzione del mondo automotive. Il cuore dell’officina resta in via Montalbano, a Pistoia, dove Mariani fu tra i primi ad installare un banco prova motori, ancora oggi punto di riferimento per test di precisione e performance. L’azienda è specializzata nell’elaborazione motoristica, nella cura degli assetti e nella messa a punto elettronica di veicoli di serie e da competizione. Tra i progetti che testimoniano il livello tecnico raggiunto da Lorenzo Mariani spicca la costruzione, iniziata nel 1969 e completata nel 1971, di un innovativo motore per Fiat 500, con raffreddamento ad acqua, doppia accensione e distribuzione bialbero, capace di sviluppare circa 70 cavalli. Un motore unico, presentato al Salone dell’Auto di Torino e ai Saloncini di Montecatini, espressione dell’ingegnosità artigianale applicata all’eccellenza italiana. La ditta Mariani vanta anche una lunga esperienza con i reparti corse di note scuderie negli anni ’70 e ’80, esperienza che si riflette nella cura maniacale dedicata anche alle auto stradali di tutti i giorni. Inoltre, l’azienda mette a disposizione prodotti rari e non comuni sul mercato, realizzati con materiali di alta qualità e sottoposti a rigorosi test, rivolgendosi sia ai privati sia ad altri professionisti del settore. Oggi, Lorenzo Mariani 80 anni, ma con la stessa passione di sempre continua a rappresentare un riferimento per tutti coloro che cercano una preparazione di altissimo livello su vetture Fiat, Alfa Romeo, Lancia e anche su marchi di prestigio come Ferrari e Porsche. Accanto a lui, una famiglia unita e una squadra competente portano avanti con orgoglio una tradizione lunga più di mezzo secolo. Nel panorama automobilistico toscano il nome Mariani è oggi sinonimo di competenza, innovazione e fedeltà alla cultura del motore italiano, proiettata verso il futuro ma saldamente ancorata a una storia di passione e impegno senza compromessi.