ACI Pistoia, una realtà in crescita e alla portata di tutti «Operative tante donne»

Porrettana Gomme è uno dei punti di delegazione dell’ACI Pistoia. Tanti e diversi i servizi offerti: dal rinnovo automatico del bollo a tutti i servizi di assistenza del bollo auto; dallo sportello telematico alla visura per targa; dalle assicurazioni SARA alle revisioni e collaudi. Senza dimenticare le visite mediche per patente di guida e le donazioni Telethon. Un impegno nato per gioco, come confida Maddalena Borelli, che è poi diventato «un lavoro interessante e stimolante, che cambia quotidianamente e dove devi essere sempre costantemente aggiornato, con corsi e formazione continua». Dove le cosiddette “quote rosa” si stanno facendo sempre più spazio, sottolineando così che le automobili non sono più solo un affare da uomini. «Negli ultimi anni siamo cresciuti molto come delegazione, sono tante le donne operative. Puntiamo ad espanderci ancora di più - afferma sempre Maddalena -; l’ACI nasce per risolvere i problemi degli automobilisti e noi siamo ben contenti di poter dare una mano con la nostra esperienza». L'ACI è la Federazione dei 106 Automobile Club che operano sul territorio attuando le finalità dell'Ente e fornendo assistenza ai Soci e agli Enti Pubblici in materia di mobilità, traffico, ambiente, turismo e sport. Trae le sue origini dall’istituzione nel 1898 dell'Automobile Club di Torino, nata con lo scopo di favorire lo sviluppo dell'automobilismo in Italia, di associare gli automobilisti e di organizzare soprattutto manifestazioni sportive. La fondazione di altri Automobile Club (Firenze, Milano, Genova) rende necessario costituire un unico interlocutore tra Stato e utente della strada che, senza essere influenzato da interessi settoriali, sia rappresentativo dell'Italia anche presso le associazioni che già si erano formate all'estero. Nasce così il 23 gennaio 1905, all’indomani dell’inaugurazione del frequentatissimo Secondo Salone Internazionale di automobili allestito nel parco del Valentino di Torino, l'Automobile Club d'Italia, ente nazionale con sede temporanea a Torino. L'ACI offre assistenza ai propri Soci tramite gli Automobile Club provinciali e le oltre 1.500 delegazioni, istituite per venire maggiormente incontro alle esigenze dei Soci e degli automobilisti attraverso la loro capillare presenza sul territorio nazionale. Presso le delegazioni è possibile espletare pratiche automobilistiche, pagare le tasse sui veicoli e acquistare prodotti associativi. La mission dell’Automobile Club d’Italia è quella di presidiare i molteplici versanti della mobilità e di diffondere una nuova cultura dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.