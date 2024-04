Una sede ideale per eventi culturali e di arte

Il Convento San Francesco di Borgo a Mozzano, anche sede della Rsa sempre gestita dalla locale Misericordia, è luogo di pace, sede ideale per eventi culturali. In questo anno, dove si festeggia il 40esimo anniversario dell’inaugurazione della struttura d accoglienza, sono diverse le iniziative organizzate per celebrare la ricorrenza, prima tra tutte la Scuola Permanente sulla Fragilità. Altro evento culturale particolarmente significativo è la mostra del prestigioso artista toscano Salvatore Magazzini, che sarà inaugurata proprio oggi alle 16 negli spazi del chiostro del convento. La mostra d’arte resterà aperta fino al 29 aprile, con orario giornaliero che va dalle 9 alle 20. "Spiritualità dei luoghi", questo il titolo della mostra che ospiterà le opere di Magazzini dedicate appunto agli ambiti dello spirito.