Successo per il Blue Festival. Arte e divulgazione scientifica sul rapporto tra uomo e mare

Cinque giornate di cultura e divulgazione scientifica, dedicate al rapporto tra l’uomo ed il mare. Grande successo per la terza edizione di Blue Festival, kermesse che ha anticipato la disfida remiera affrontando temi d’attualità quali la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Comune, Autorità portuale e Comitato delle Borgate hanno riproposto anche quest’anno, dal 25 al 31 luglio, un format interessante e qualificato, affidandosi alla direzione artistica di Alessandro Maggi. Interessante la lectio magistralis che ha aperto l’evento, affidata al professor Antonio di Natale, esperto Onu per i Diritti dell’Oceano, sul tema ‘L’Oceano, ancora poco conosciuto, i suoi diritti e le nuove sfide’, con la kermesse che ha poi approfondito tematiche di stretto interesse territoriale, come la blue economy subacquea – alla luce della recente costituzione, alla Spezia, del Polo nazionale della dimensione subacquea – che ha visto l’intervento nella tavola rotonda dell’esperto Marco Faimali, Direttore Ias-Cnr e Referente Spoke 3 del Progetto Raise, e l’elettrificazione delle banchine del porto, processo che sta interessando da mesi anche lo scalo spezzino, illustrato nel corso dell’incontro dai vertici dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale e da specialisti del settore. Grande spazio è stato riservato anche all’arte e agli spettacoli, con due appuntamenti che hanno intercettato l’interesse di molti: l’attore Sebastiano Somma protagonista con ’Il vecchio e il mare’ in piazza Europa, stessa location che qualche giorno dopo ha visto protagonisti gli ‘H2omix - Gli Illusionisti della Danza’, compagnia che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente.

Tante anche le iniziative messe in campo per i più piccoli: il 26, il 27 e il 28 luglio in passeggiata Morin i ’Mestieri della marineria’ a cura di Vela Tradizionale, evento arricchito dalla presenza di un’antica lancia del Comsubin per l’addestramento dei palombari, e di un piccolo gozzo cornigiotto, ha visto la partecipazione di decine di bambini; stessa cosa per i laboratori ‘Il mare junior’ tenuti dagli esperti del progetto ‘Il Pianeta Azzurro’. Grande partecipazione anche per il teatro dei ragazzi, che ha visto molti giovani presenti a ‘Storie di mare e di abissi’ a cura di Kraken Teatro. Il Blue Festival sarà uno dei ‘contenitori’ principali dell’edizione del centenario del Palio del Golfo.