’Ship2Shore’. Premio Memory alla Battistello

Si è svolta nei giorni scorsi a Genova, nel padiglione Jean Nouvel, la cerimonia di premiazione

dei ’Ship2Shore Awards’, evento organizzato dalla testata omonima con l’obiettivo di celebrare le eccellenze italiane nei settori marittimo-portuale e logistico per il biennio 2023-2024. La giuria – composta da Guido Barbazza, Claudio Barbieri, Fabio Capocaccia, Nicola Carlone, Euan Lonmon, Martino Giudice, Nicolò Reggio, Giorgio Sartirana e Luca Spallarossa – ha votato una terna di nomination basata su 4408 schede di lettori giunte nella redazione di ’Ship2Shore’. Gli Oscar dei Trasporti sono stati assegnati per 22 categorie, affiancati da alcuni premi straordinari dedicati a figure di spicco, per il loro contributo e impatto nel settore. A Cecilia Eckelmann Battistello, per 26 anni presidentessa del gruppo Contship, è stato riconosciuto il Premio Memory: con una carriera straordinaria, Cecilia ha infranto barriere in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.