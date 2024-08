Muggiano e Fezzano su tutti. I pronostici sembrano blindati: "Ma domani può succedere tutto"

Muggiano vincitore della gara Senior, Fezzano negli Junior e nelle Donne. I pronostici dei capiborgata rispecchiano i valori espressi in questi mesi dagli armi, con il Cavalluccio marino e gli Squali capaci di vincere tutte le otto prepalio stagionali. Sarà così anche oggi? L’esperienza di una disfida ormai centenaria insegna che la domenica del Palio è capace di rimescolare le carte e sovvertire anche i pronostici più blindati. Ne è convinto Jacopo Conti, presidente del Fezzano, che pure ammettendo la netta supremazia dei tre equipaggi, ci va cauto. "Vedendo la stagione, le tre gare sembrano segnate, il Muggiano tra i Senior e il Fezzano con Junior e Donne non hanno lasciato scampo a nessuno, ma sappiamo che i pronostici vengono spesso smentiti. Un conto è la stagione, un conto la gara di domenica, una regata secca dove entrano in gioco tantissime variabile che posso sovvertire esiti scontati. Basta un errore per condizionare una gara e la stagione intera". In linea generale, tuttavia, sono pochi i capiborgata che credono a possibili sorprese. A Cadimare, il capoborgata Andrea tarabella indica i tre equipaggi che hanno dominato la stagione; stessa cosa per Francesco Costa, presidente del La Spezia Centro, e, a Porto Venere, per il capoborgata Giovanni Dotti (che indica anche i propri equipaggi Junior e Donne a podio). A San Terenzo, Nicola Pardini si sbilancia su Senior e Junior (Muggiano e Fezzano), ma non sulle Donne, "categoria più aperta dove possono rientrare più barche". Franco Berlenghi, capoborgata del Muggiano, vede Canaletto e Le Grazie come principali avversari nella corsa al titolo Senior, con Fezzano vincitore nelle altre due categorie. Per Massimo Terenziani, presidente del Canaletto, "le prepalio hanno dato indicazioni certe, ma nello sport le sorprese, e le Olimpiadi ce lo stanno insegnando, sono sepre dietro l’angolo". Per Marco Boccolini, presidente del Fossamastra, "vinceranno gli equipaggi che hanno dominato le prepalio". Christian Botticchio del Tellaro indica Muggiano e Fezzano, con le donne di San terenzo e i ragazzi delle Grazie possibili outsider.