Logistica, hub doganale e trasporti. La Laghezza continua a crescere

Cinquant’anni di esperienza. Circa 500mila operazioni doganali in un anno. Diciotto filiali sparse in tutta Italia e 100mila metri quadrati di aree logistiche, con 25mila magazzini doganali coperti. Sono alcuni numeri utili a inquadrare il profilo aziendale della Laghezza Spa, società spezzina leader nel settore della consulenza e dell’assistenza doganale e principale operatore logistico nel retroporto della Spezia. Un’azienda che investe da tempo e costantemente nella formazione professionale e nell’innovazione, che conta 300 dipendenti in tutta Italia e una divisione trasporti in costante crescita e capace di effettuare circa 60mila viaggi all’anno, con una flotta che offre ai clienti la gestione completa di ogni tipologia di merce.

Una realtà in costante crescita, soprattutto sul fronte della logistica, che rappresenta il core business aziendale. Recentemente il consiglio di amministrazione della società ha infatti approvato un importante piano di investimenti, che porterà alla realizzazione di una nuova struttura di seimila metri quadrati coperti nell’area Zls di Santo Stefano Magra e di un nuovo hub logistico nel basso Piemonte. Il primo progetto prevede la realizzazione, su un lotto di proprietà, di un magazzino costruito con materiali sostenibili ed energicamente autosufficiente, capace di potenziare l’offerta e di creare decine di nuovi posti di lavoro.

"Vogliamo crescere – commenta il presidente Alessandro Laghezza – in tutti e tre settori in cui siamo impegnati: la dogana, la logistica e i trasporti. Abbiamo un piano industriale molto ambizioso, che andrà a rafforzare la nostra leadership nel retroporto della Spezia, estendendo gli stessi servizi anche a quello di Genova. E intendiamo continuare ad essere leader nell’offerta di soluzioni doganali complete, su tutto il territorio nazionale. In questo anno, oltre agli investimenti ’tangibili’, abbiamo lavorato molto anche sulle persone, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte, professionale e competitiva".