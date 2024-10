L’impatto delle plastiche. Soluzioni da ’Life Muscles’

Al via la seconda edizione del percorso educativo di Legambiente rivolto alle scuole medie e superiori della Liguria. Possono rispondere all’appello insegnanti che vogliano approfondire e far conoscere alle loro classi gli impatti della mitilicoltura sull’ecosistema marino con l’intento, in parallelo, di esplorare le soluzioni di economia circolare proposte dal progetto europeo ’Life Muscles’. Per questo nuovo anno scolastico le secondarie di primo grado possono partecipare al contest realizzando poster o locandine. Alle secondarie di secondo grado, invece, si propone la produzione di video-spot o podcast sul tema della mitilicoltura declinato nei vari aspetti che la caratterizzano: settore economico, impatto di plastiche e microplastiche sull’ecosistema marino e sui mitili, economia circolare a salvaguardia del mare, tradizioni e storie dal territorio. Alice Micchini, vicepresidente di Legambiente Liguria spiega la collaborazione ormai triennale che la nostra regione ha con il progetto europeo: "Il progetto ’Life Muscles’ coinvolge le scuole secondarie della Liguria in un percorso di sensibilizzazione sui temi ambientali legati all’ecosistema marino ormai da tre anni, sia attraverso l’Edukit fruibile in aula, sia tramite l’attivazione in prima persona nelle attività di Citizen Science sul campo, come il monitoraggio della beach litter o la partecipazione al concorso. Poter articolare attività di divulgazione che interessino studenti e studentesse su un così lungo periodo è di fondamentale importanza per stimolare una crescita continua della consapevolezza che i giovani partecipanti hanno sui temi della sostenibilità ambientale. Inoltre, favorire partnership tra realtà locali economiche, turistiche, ma anche con gli stessi istituti scolastici che prenderanno gratuitamente parte al progetto, è il modo più efficace per migliorare lo stato di salute delle nostre coste a beneficio di tutti".

Possono partecipare al concorso le scuole di Liguria e Puglia (regioni target del progetto), inviando i lavori entro e non oltre il 30 aprile 2025. Oltre a questo, ’Life Muscles’ mette a disposizione di tutte le scuole italiane un EduKit digitale gratuito che approfondisce argomenti di grande attualità e importanza, come biodiversità, inquinamento marino da plastiche, economia circolare, per stimolare azioni di Citizen Science.