Da casa al lavoro pedalando. Termomeccanica sposa la mobilità ecosostenibile

Il gruppo Termomeccanica crede fermamente nell’importanza della sostenibilità traducendo in gesti concreti la costruzione di un futuro più verde e sostenibile. L’impegno costante della società su questo fronte consiste in diverse attività che l’hanno portata recentemente ad avviare con successo il progetto “City ebike”.

La proposta è relativa sia alla mobilità sostenibile, volta a minimizzare le emissioni di gas serra e altri inquinanti, promuovendo al contempo l’efficienza energetica e l’uso delle risorse rinnovabili, sia a trovare continue soluzioni che confermino l’attenta e prioritaria attenzione posta nei confronti delle persone. "Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella nostra missione di ridurre l’impatto ambientale e promuovere uno stile di vita più sano e attivo. Siamo soddisfatti nel vedere molti nostri dipendenti accogliere questa opportunità e contribuire a diffondere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente", sottolinea Enso Papi, presidente del gruppo, ideatore e sostenitore del progetto. I dipendenti del Gruppo che hanno aderito all’iniziativa hanno così l’opportunità di usufruire delle biciclette elettriche che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di carbonio. "È molto apprezzabile l’impegno dell’azienda nel promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Infatti, la messa a disposizione delle e-bike non solo è un evidente beneficio ambientale in quanto riduce i mezzi a combustione interna in circolazione, ma promuove uno stile di vita attivo senza inficiare in alcun modo i tempi di spostamento che, evitando il traffico, sostanzialmente non cambiano sui brevi percorsi cittadini", aggiunge Giovanni Faggioni, responsabile commerciale Italia di Termomeccanica Ecologia.

I mezzi sono stati assegnati a titolo gratuito per gli spostamenti casa–lavoro; presso le sedi aziendali sono state posizionate apposite rastrelliere con postazioni di ricarica che garantiscono la possibilità di servirsi dell’energia da fonti rinnovabili prodotta da pannelli fotovoltaici che sono stati recentemente installati dal gruppo sopra la sede aziendale di Via del Molo. Particolafe apprezzamento arriva anche dal personale, operativo e amministrativo".