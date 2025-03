Beyfin celebra la Festa della Donna a Firenze con iniziative contro la violenza di genere

di Rossella ConteFIRENZEUno spettacolo teatrale per la città di Firenze, un regalo simbolico alle dipendenti e un ulteriore passo per sensibilizzare le persone ai temi della violenza di genere. Sono le azioni che Beyfin – quasi 70 anni di storia e 150 stazioni di servizio – mette in campo per il mese di marzo tradizionalmente dedicato alle donne. Un impegno quello sulle politiche di genere che per l’azienda del settore energia divenuta Società Benefit ad inizio 2022 dura tutto l’anno.

Per il Gruppo, famoso per il suo quadrifoglio verde e dedito alla vendita di energie tradizionali e sostenibili nel Centro e Nord Italia, la responsabilità sociale è progressivamente diventata un ambito strategico con progetti in settori diversi come l’arte, la biodiversità, la solidarietà, lo sport, la sicurezza, l’ambiente e il welfare aziendale. E’ in questo ricco contesto di azioni che Beyfin prosegue la sua ‘operazione trasparenza’ e con la Festa della Donna 2025 racconta i numeri - in crescita - della presenza femminile all’interno del gruppo. Dalle 48 donne su 328 dipendenti totali del 31 dicembre 2022, si è passati a 62 donne su 359 dipendenti totali del 31 dicembre 2023, per arrivare a 69 donne su un totale di 364 dipendenti al 31 dicembre 2024. Un aumento spiegato, in parte, nell’ambito delle acquisizioni delle società che Beyfin ha portato a termine recentemente in Toscana, in Piemonte, in Val d’Aosta e in Liguria.

"Per Beyfin la trasparenza è un passo contro la disparità di genere – spiega Beatrice Niccolai, ad Gruppo Beyfin Spa Società Benefit – partendo da questo valore abbiamo lavorato ad una serie di iniziative, ci auguriamo capaci di accrescere, dentro e fuori l’azienda, quella capacità di ascolto indispensabile per avere coscienza delle diverse forme di violenza che colpiscono le donne. Può sembrare banale ma donare un rossetto con stampato il numero 1522 mettendo insieme i concetti di bellezza e sicurezza a tutte le dipendenti Beyfin mi commuove più che rendermi orgogliosa".

Il Gruppo, sempre in occasione del mese della donna, donerà alla città di Firenze il reading – affidato all’attrice Nancy Brilli – di Penelope che prende la valigia, il libro di Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana. L’appuntamento con ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it/e/1261162995469) è al Teatro Goldoni di Firenze il 27 marzo alle ore 20. In queste ore Beyfin sta lavorando per posizionare presso tutte le sue sedi, filiali e stazioni di servizio d’Italia l’adesivo con il numero antiviolenza 1522 e il quadrifoglio verde che cambia in rosa uno dei petali.

"Il nostro intento è ricordare alle donne che non sono sole – sottolinea Niccolai – e mostrare un segnale di attenzione in ambienti storicamente maschili". Accanto a queste iniziative, pensate nell’ambito della Festa della Donna, Beyfin ha appena lanciato un importante piano di welfare aziendale e ha riaperto di recente lo sportello di ascolto e counseling periodico rivolto a tutti i dipendenti e le dipendenti affidato a coach qualificati.