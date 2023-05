Le donazioni con il progetto ’Buon fine’ sono arrivate a quasi due milioni di euro

Anche dal punto di vista sociale, specie in un momento di difficoltà economiche come questo, Unicoop Tirreno ha proseguito il suo impegno verso le fasce più deboli: con il progetto “Buon fine”, il valore dei beni alimentari donati è salito a 1,88 milioni di euro, per un totale di 376mila pasti donati, a favore di 370 onlus. Nel 2022 la Cooperativa ha supportato i territori di sua presenza con contributi per un totale di 207 mila euro, e realizzato 288 iniziative di carattere sociale, svolte da centinaia di soci e dipendenti volontari. Al 31 dicembre 2022 Unicoop Tirreno conta 96 negozi in Toscana, Lazio e Umbria, 540mila soci e 3.500 dipendenti, il 95% dei quali con contratto a tempo indeterminato.