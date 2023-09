Le bellezze dei quartieri livornesi. Da Borgo Cappuccini a via Cambini

I quartieri di Livorno sono uno spaccato importante della nostra città. Hanno una storia antica, come Borgo Cappuccini che è il primo di “Esperienze autentiche in Borgo-Arte e creatività tra le vie del quartiere” con i partecipanti alla scoperta di questa vera e propria galleria d’arte a cielo aperto grazie ai sempre più numerosi murales realizzati da street artist nazionali e internazionali. Come non pensare alle saracinesche pitturate da Antonio Morozzi oppure i murales giganti di Zed1. Botteghe di artisti e artigiani che animano il quartiere, e assaggi a cura degli esercenti di CCN Borgo Cappuccini Kirù, Red Hop, L’Angolo del Gelato.

L’iniziativa si colloca all’interno del più vasto progetto Livorno Online che punta a promuovere la digitalizzazione della rete dei CCN quale strumento per aiutare i Centri Commerciali Naturali a sostenere la concorrenza delle forme di commercio online.

Otto centri commerciali naturali (Venezia, Fiorentina, San Jacopo, Modì, Colline, Cambini, Borgo, Banditella-Marilia), con il coordinamento del Comune di Livorno, si sono messi in rete e sono sbarcati online, sul portale www.livorno-online.it e sui social (Instragram e Facebook) per comunicare in modo rapido diretto e live le iniziative collettive e condivise.

Nell’ambito di questo progetto Confesercenti Livorno ha voluto portare il proprio contributo al percorso di rilancio e riqualificazione dei CCN proponendo all’Amministrazione Comunale il programma di eventi che va sotto il nome di “CCN in Tour. Percorsi enogastronomici nei luoghi del commercio”, con la collaborazione dell’associazione Murali, in partnership con Cooperativa Agave e Cooperativa itinera e sotto l’egida di Vetrina Toscana.

Ecco gli altri appuntamenti.

Sabato 14 ottobre alle 16. Esperienze autentiche in Banditella dal titolo ’Le arti e il mare’. Esploriamo a piedi il quartiere residenziale di Banditella, col suo splendido lungomare, luogo prediletto di villeggiatura e svago sin dall’Ottocento e d’ispirazione per grandi artisti. L’esperienza sarà aperta e conclusa con alcune degustazioni a cura degli esercenti di CCN Banditella di Marilia. Assaggi a cura di: Caciaia, Ristopescheria FeR Fish & Restaurant , Gelateria MaRibe, Aliseo Italia.

Sabato 28 ottobre alle 11. Esperienze autentiche in Buontalenti

Storie e tradizioni del Pentagono. Tour a piedi che unisce storia locale e tradizione enogastronomica. Il percorso si svolgerà nel cuore del pentagono buontalentiano con degustazioni di prodotti tipici in alcune tra le attività storiche e più amate del CCN Buontalenti. Assaggi a cura di: Bacci Formaggi, Norcineria Battaglia, Antica Friggitoria Ritrovo: Piazza Grande, di fronte al Duomo.

La prenotazione è obbligatoria a Agave Cooperativa, tel. 348-0404516, mail [email protected]. Ritrovo alle 17.15 davanti alla statua di Giuseppe Mazzini, durata 2 ore.