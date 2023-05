IsolaMondo a Pianosa Nuova avventura per i ragazzi elbani

IsolaMondo a Pianosa: si è conclusa con successo anche la venticinquesima Avventura di IsolaMondo. Un’uscita breve e diversa dal solito, ma fondamentale per ripartire dopo la lunga pausa forzata dovuta al Covid e al meteo avverso dello scorso dicembre. Stavolta le barche a vela sono rimaste agli ormeggi e abbiamo raggiunto Pianosa con il collegamento di linea da Marina di Campo. Pianosa, l’Isola del silenzio, per tre giorni è stata animata dalle voci e dall’energia degli Isolamondiani che, abituati a vedere Pianosa dall’Elba come una striscetta di terra sull’orizzonte, hanno avuto la possibilità di vivere quest’Isola che un po’ anche a loro appartiene. Si sono confrontati con una realtà insulare molto particolare, un’Isola abitata da pochissime persone, ma con tante memorie del passato. "Con leggerezza, ma seriamente – spiega uno degli organizzatori, Umberto Segnini – abbiamo ragionato sul passato, sul presente e sul futuro di quest’isola meravigliosa. Sono state giornate intense di escursioni per conoscere e scoprire la storia e la natura, avvolti da un’atmosfera rilassante e senza vincoli di orari, con tanto tempo per esplorare, giocare e pensare, respirando silenzio e libertà. Gli aspetti naturalistici sono quelli che hanno suscitato più entusiasmo in bimbi e ragazzi. Abbiamo osservato spettacolari fossili e interessanti sedimenti marini; colorate fioriture di asfodeli, violacciocche e rosmarini, incontrato qualche innocuo serpente e sgargianti lucertole, ammirato spettacolari paesaggi di terra e di mare. La voglia di conoscenza è il vero motore del progetto ed è bello vedere come i “veterani” trasmettano lo spirito di IsolaMondo ai più piccoli".

Come sempre dalla lettura dei diari dei ragazzi sono emerse tante riflessioni e la voglia di essere futuri protagonisti del proprio territorio. Gli organizatori ringraziano chi ha permesso la realizzazione di questa uscita: Comune di Campo nell’Elba che ha patrocinato l’iniziativa, in particolare il sindaco Davide Montauti e Michela Gargiulo che con impegno e sentimento si sono adoperati per il buon esito. Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, la compagnia di navigazione Aquavision, Cooperativa Arnera e Giulia Manca per l’indispensabile supporto su Pianosa e coinvolgimento con i ragazzi, l’associazione Amici di Pianosa.

L. F.