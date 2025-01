In vetrina trentatrè protagonisti. Maestri oleari e artigiani del gusto

Eccoli, sono loro i grandi protagonisti di questa edizione zero dell’olio extravergine di qualità. I maestri oliandoli, veri cultori dell’arte più preziosa per le nostre tavole. Trentatrè nomi per oltre 60 etichette selezionate presenti domani e domenica al Real Collegio per la “prima“ di “Lucca Olive Oil You“. Vediamoli uno per uno partendo, ovviamente, da quelli di Lucca: Loggia del Centone, Tenuta del Buonamico (anche vino), Fattoria Mansi Bernardini, La Chiusa di Nanni, Tenuta Maria Teresa (anche vino e pasta artigianale), Tenuta Mariani (anche vino e spumanti), Fattoria di Fubbiano (anche vino), La Badiola (anche vino), Olio Bove, Tenuta di Tramonte (anche vino), Tenuta di Forci.

E ora i nomi provenienti dalla Toscana: Frescobaldi (anche vino), Tenute Nonno Bruno, Scovaventi (anche sott’oli, passate e conserve di pomodoro), Querciamatta (anche vino), L’altro Sapore (anche confetture), Poderi di Casalappi, Podere Ricavo. Dalla Calabria arrivano l’Azienda Agricola F.lli Renzo (anche con miele, marmellate e confetture) e la DiNando. La Puglia sarà rappresentata con Amore Coltivato che presenterà anche le sue creme spalmabili e mandorle. Dalle Marche arriva la Ferretti Agricola e la Collina delle Fate (anche con vino). Dal Molise invece sarà a Lucca Olive Oli You, Masserie Zappacosta. Dall’Umbria l’Agraria Mannelli (oltre all’olio anche le creme spalmabili), Decimi (anche creme spalmabili), Marfuga (anche cosmetici) e Ciarletti. Dalla Sicilia Sikulus (anche creme spalmabili). Dalla Sardegna arriva l’Accademia Olearia con olio extravergine ma anche sottoli, vino e cosmetici. Dalla Campania I Benedettini. Dal Lazio Alfredo Cetrone. Dall’Abruzzo l’Azienda Agricola Tommaso Masciantonio anche con olive e vino.

Tra gli Artigiani del Gusto di Lucca protagonisti dell’evento del fine settimana al Real Collegio la Macelleria Bullentini, In Farina soul (r) dough panificio, forno e pizzeria al taglio, Gino Frutta & Bistrot, primizie di stagione, zuppe e vini, Non Mi Pasta Più pasta fresca e secca fatta a mano, coltivazione di frumento, sughi, Caffè Bonito torrefazione artigianale. In più la Conca d’oro di Venturina (Livorno) con le creazioni di Domenico D’Affronto e l’azienda La Gacciola che dall’Emilia Romagna porterà formaggi freschi e stagionati vaccini, caprini e ovini.