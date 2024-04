Il fiore simbolo protagonista di "Tuli-Top"

VerdeMura propone esposizioni florelai che sono vere gallerie di piante abbinate per genere o proprietà, da apprezzare per la loro bellezza o da scoprire per la loro singolarità.

Il fiore simbolo della manifestazione è protagonista di "Tuli-Top": Installazione floreale realizzata con varietà, selezioni e cultivar di tulipani in collaborazione con il Garden Club di Lucca. "Il tulipano, meraviglia di un fiore senza tempo" è il titolo della mostra di varietà in vaso fiorite, allestita allo stand di Floriana Bulbose e Raziel (Baluardo La Libertà).

Accanto al tulipano è protagonista anche la Camelia con l’esposizione "Fior di Camelia ’24" nel sotterraneo del Baluardo San Regolo (Orto Botanico). Infine "Piccoli frutti sul terrazzo" è l’esposizione di alberi e arbusti da frutto coltivabili sul balcone e in vaso, presso gli stand di Floricoltura Lari e Dennis Botanic Collection (Baluardo La Libertà e Baluardo San Regolo).