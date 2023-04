Il campione del mondo Hector Paez si esalta "Allenarsi qui è davvero una cosa fantastica"

"Il percorso è fantastico, tecnico e spettacolare, l’intera Elba e il Capoliveri Bike Park sono una vera eccellenza, dove si possono trovare percorsi adatti a tutti, con discese e salite adatte per affinare la tecnica, il tutto con un clima che permette di allenarsi tutto l’anno. Ringrazio il Capoliveri Bike Park, il Comune di Capoliveri e Visit Elba per l’ospitalità e l’opportunità offertami di allenarmi in questo fantastico contesto".

Il due volte campione iridato, il colombiano Hector Leonardo Paez tornato a Capoliveri per allenarsi e testare i percorsi, ha voluto ringraziare il Capoliveri Bike Park per l’impegno profuso in tutti questi anni di attività.