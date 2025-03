Condi-Menti: incontri culinari a Lucca con lo chef Cristiano Tomei

LUCCACondimenti, ovvero Condi–Menti, saranno gli incontri ideati dallo chef Cristiano Tomei, chef e personaggio televisivo italiano. Si definisce autodidatta: diplomato all’Istituto Nautico, si è formato aiutando nei pranzi di famiglia e viaggiando con gli amici surfisti, ma lasciandoli poi tra le onde per andare esplorare i mercati, le bettole e i ristoranti gourmet dei Paesi Baschi, Cuba, Perù, Madagascar e India. Ha aperto il suo primo ristorante a 27 anni direttamente in spiaggia per poi trasferirlo nel centro di Viareggio e infine a Lucca, dove ha guadagnato la stella Michelin nel 2014. Cuochi di fama internazionale, professori universitari e appassionati siederanno allo stesso tavolo per parlare di vino, di cibo e di cultura.

Tra gli ospiti di domani ci saranno Marco Stabile, chef del Ristorante “Ora d’Aria” di Firenze; Enrico Dandolo, direttore della Fondazione Gualtiero Marchesi; Gian Francesco Cutelli e Cinzia Otri, premiati gelatai; Giuseppe Carrus, professore di Psicologia Sociale all’Università Roma Tre e giornalista degustatore per il Gambero Rosso; Antonio Galatà, nutrizionista; Massimo Giacon, fumettista; i Fratelli Cinquini, scenografi e carristi di prima categoria del Carnevale di Viareggio.

Lunedì, a tavola con Cristiano Tomei, parteciperanno Cristian Torsiello, chef dell’Osteria Arbustico di Paestum 1 Stella Michelin; Chiara Gambacorti ed Elisabetta Gemignani del Ristorante La Torre a Montecarlo; Piero Pompili direttore del Ristorante Il Cambio di Bologna; Edoardo Tilli, chef dell’Agriturismo Podere Belvedere di Pontassieve; Andrea Sacchetti della pasticceria Nuovo Mondo di Prato.

Il programma di domani nel dettaglio che vedrà protagonisti lo chef Cristiano Tomei con la partecipazione di Antonio Galatà, Giuseppe Carrus, Umberto Cinquini. Alle 12, spazio a 20 Anni di Ora d’Aria con Marco Stabile, chef del Ristorante “Ora d’Aria” di Firenze. Alle 15 invece sarà la volta di Una sfoglia d’oro sulla cucina con Enrico Dandolo, Direttore Fondazione Gualtiero Marchesi. Alle 17 Colori Mantecati con Gianfrancesco Cutelli e Cinzia Otri, premiati gelatai e Massimo Giacon, fumettista.