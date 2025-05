Cesani e il profumo del vino. La Vernaccia padrona di casa: "Puntiamo sull’innovazione"

San Gimignano

Una storia di tradizione, passione e qualità nel cuore di San Gimignano. Nel cuore della Toscana, tra le morbide colline che circondano San Gimignano, si trova un’azienda che racconta una storia di passione, radici e continua innovazione: l’azienda Cesani. Fondata nel 1949 da Guido e Annunziata, Cesani è diventata oggi uno dei punti di riferimento per l’enoturismo e l’agricoltura di qualità nella regione. Con una tradizione che affonda le radici in un fazzoletto di terra acquistato a Pancole, a soli 6 km dal centro di San Gimignano, l’azienda Cesani è l’emblema di come la dedizione alla terra e al territorio possa trasformarsi in un’eccellenza vitivinicola che attrae appassionati da ogni angolo del mondo.

Un’azienda che racconta il territorio

Cesani non è solo una cantina, ma un vero e proprio simbolo di San Gimignano. Se pensiamo a questo angolo di Toscana, pensiamo immediatamente a paesaggi che raccontano secoli di storia agricola, a vigneti che crescono sotto il sole caldo e a un’atmosfera che mescola la tradizione contadina con una costante ricerca dell’eccellenza. Ed è proprio questo equilibrio che Cesani ha saputo raggiungere nel corso dei decenni. L’azienda, che si estende su 45 ettari, 26 di vigneti, è diventata un punto di riferimento per chi cerca vini di qualità che esprimono con autenticità il carattere di questa terra. Questi vigneti, distribuiti in tre aree omogenee, sono come ’personaggi’ che raccontano storie diverse ma complementari: tre aree che, pur distanti tra loro di massimo due chilometri, hanno ognuna una sua identità ben precisa. Ogni singola zona produce vini distinti, che non sono semplicemente un prodotto, ma una vera e propria ’opera’ della natura.

Un’esperienza che va oltre il vino

Visitarli è un’esperienza che va ben oltre la semplice degustazione. Cesani è diventata una destinazione perfetta per il turismo enologico: qui non solo si assaporano vini di altissima qualità, ma si entra in contatto con una tradizione che affonda le radici in un secolo di storia, con una famiglia che ha saputo trasformare il rispetto per il territorio in arte. Le figlie di Vincenzo, Letizia e Marialuisa, oggi portano avanti con orgoglio l’attività, continuando a custodire i valori tramandati dai loro genitori. Sono loro che, insieme a Vincenzo, hanno dato nuova energia a un’azienda che ora rappresenta una delle vette più alte dell’arte vinicola di San Gimignano. Cesani è l’azienda che riesce a coniugare tradizione e innovazione. Grazie alla passione e all’esperienza della famiglia, ogni bottiglia che lascia la cantina è il frutto di una filosofia che rispetta la natura, la tradizione locale e le tecniche più moderne di vinificazione. L’amore per il territorio si traduce in vini che raccontano la storia di questa terra, dai bianchi freschi e minerali ai rossi più complessi, fino all’olio extravergine di oliva, che completa l’offerta con un’eccellenza tutta toscana.

La voce della famiglia Cesani Vincenzo Cesani che ha preso in mano le redini dell’azienda, racconta: "Abbiamo visto l’azienda crescere e trasformarsi nel tempo, ma l’amore per la nostra terra è sempre rimasto immutato. Ogni bottiglia che produciamo è un atto di rispetto verso il nostro territorio e verso le tradizioni che ci sono state tramandate. Non vogliamo solo vendere un prodotto, ma raccontare la nostra storia e quella della nostra terra, che è da sempre sinonimo di qualità e bellezza".

Le figlie Letizia e Marialuisa aggiungono: "Abbiamo ereditato la passione e la responsabilità di portare avanti l’attività, ma siamo consapevoli che, per essere leader in un territorio così ricco e competitivo, bisogna innovare senza mai perdere di vista le tradizioni. Con il nostro impegno, vogliamo continuare a rappresentare un’eccellenza di San Gimignano, offrendo ai visitatori un’esperienza che sia, prima di tutto, autentica".