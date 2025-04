Agrifiera, dal 23 aprile al 4 maggio torna l'appuntamento che esalta i prodotti italici

Dal 23 aprile al 4 maggio l'appuntamento che quest'anno ha esteso gli espositori in un mix di tradizione e innovazione in mezzo agli storici stand. Giunta alla 115° edizione e collocata a Pontasserchio nell’ampio Parco della Pace, è realizzata con tendostrutture che accolgono le aziende in padiglioni collegati tra loro e suddivisi in “isole” e corsie suddivise per tipologia. Agrifiera promuove il settore agricolo con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della qualità’ della vita, della genuinità’ dei prodotti enogastronomici. Presentata presso la locanda Sant'Agata l'appuntamento 2025 di Agrifiera, giunta alla 115ª edizione, che quest'anno vedrà più giorni, più stand e molti appuntamenti legati all'innovazione, con l'anteprima del Festival della robotica e dell'agricoltura in rapporto ad un'alimentazione sana che vedrà alternarsi una serie di convegni con accademici ed esperti del settore. Dal 23 aprile al 4 maggio al parco della pace Tiziano Terzani di Pontasserchio (con orario 10:00-20:00, tranne che nei giorni 24, 25, 26, 30 aprile, 2 e 3 maggio esteso alle ore 23:00) sarà possibile visitare i tradizionali stand e gli spazi che ospiteranno gli innovativi appuntamenti che rendono Agrifiera, sempre più, un mix di storiche conferme e interessanti novità che attirano un pubblico di tutte le generazioni, proveniente dalle svariate località della Toscana costiera e non solo. Non mancheranno gli appuntamenti con i robot che operano nell'agricoltura, oltre ai tradizionali laboratori didattici per i bambini, gli spazi della zootecnia ed addirittura la riproduzione di un villaggio medievale dove si potranno fare anche interessanti esperienze laboratoriali, oltre ad una sei giorni di spettacoli tra cui quello con il comico Gabriele Puccetti, l'esposizione di tre mostre, il passaggio degli ultra leggeri in formazione che proporranno il tricolore italiano, serate musicali e la presenza degli street food. Il 27 aprile e il 4 maggio si terranno le Giornate del territorio (con ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza).