Action painting in riva al mare: "Tuffo nell’anima e nello spazio sulle orme di Warhol e Pollock"

Una tela, dei pennelli e dei colori per dipingere un quadro guardando il tramonto del sole a piedi nudi sulla spiaggia. Un tuffo nell’anima, guidati da un artista sui generis: Alessio Bonini. Che sarà il ’regista’ del singolare workshop di pittura emozionale promosso dall’associazione ‘Art hub’ in una location ’en plein air’: la spiaggia libera della Fossa Maestra a Marina di Carrara.

Bonini, artista genovese che si è affermato nel panorama internazionale per la sua capacità di trasformare le emozioni in opere d’arte visivamente potenti, dipinge fin da quando aveva 4 anni ed è stato influenzato in gioventù dal nonno Franco G. Rossi – alias Francus – artista che ha collaborato con figure del calibro di Andy Warhol e Roy Lichtenstein. Fino a settembre, ogni giovedì dalle 18 alle 20, si svolgeranno le suggestive lezioni di pittura sensoriale tenute da Bonini, che offre così un’occasione per esplorare i mondi complementari di espressionismo astratto e action painting in un ambiente romantico. L’artista ha sviluppato il talento attraverso studi personali e collaborazioni con artisti come il professor Massimo Bertonati. Scuola di arte... in riva al mare (info 348.0113373), dunque, e anche di esplorazione sensoriale.

"Il ciclo di lezioni è strutturato per argomenti, introduzione all’action painting e al dripping ispirato ai grandi maestri come Jackson Pollock e Willem de Kooning – spiega Bonini – dove gli allievi con l’uso di colori acrilici impareranno a liberare la mente e il corpo dalle inibizioni, attraverso movimenti gestuali e gocciolamenti spontanei. Seguirà l’esplorazione dei sensi, un approfondimento sulla connessione tra sensi e pittura. Utilizzando suoni e profumi, i partecipanti potranno scoprire come le diverse stimolazioni sensoriali possono influenzare il loro processo creativo". E non è finita qui, le lezioni continuano con approfondimenti che sono un viaggio nell’anima.

"Ci si dedicherà all’interazione con lo spazio grazie all’ausilio di tele di diverse dimensioni per sperimentare la connessione tra corpo, movimento e superficie pittorica. ‘Sintesi e creazione finale’ è il titolo della quarta e ultima lezione, che sarà dedicata alla creazione di un’opera finale che sintetizzi tutte le tecniche apprese, ma anche un momento per riflettere sul proprio percorso artistico e condividere le creazioni con il gruppo". Gli aspiranti artisti si cimenteranno in un percorso creativo che permetterà di costruire un linguaggio personale e autentico, partendo dall’interpretazione delle proprie emozioni. Non solo lezioni di pittura in riva al mare per connettersi con le proprie emozioni ma anche un momento di riflessione ecologica sull’importanza di lasciare la spiaggia pulita al termine. Alessio Bonini insieme ad Alessandra De Feo ha fondato l’Art-hub, organizzazione nata dall’embrionale ‘Carneviola Art Gallery & Creative Lab’, oggi divenuta itinerante abbandonando l’endemicità sviluppata negli anni, per trasmettere i suoi valori in Italia e all’estero attraverso l’organizzazione di eventi culturali anche cinematografici e in ogni segmento delle arti visive.

Alessandra Poggi