Team Batistoni-Baldacci: il nuovo metodo che funziona

Il Team Batistoni-Baldacci si distingue nell’ambito dell’azienda RE/MAX come uno dei top 50 Team in Italia e dei migliori 3 in Toscana per fatturato e numero di transazioni. Ne parliamo con uno dei due team Leader Luca Batistoni: «Opero nel settore immobiliare empolese e fiorentino ormai da 22 anni, sono entrato in RE/MAX 12 anni fa, come uno dei suoi primi consulenti, e circa sei anni fa ho costituito un mio team». Da chi è composto il tuo team e cosa vi caratterizza? «In questo momento è costituito da me e dalla collega Serena Baldacci, anche lei agente immobiliare da più di vent’anni e quello che ci caratterizza rispetto è il nostro metodo che utilizziamo per vendere gli immobili e che mettiamo a disposizione del venditore. Noi crediamo molto nella specializzazione e quindi crediamo che all’interno dell’agenzia immobiliare e anche di un team ci debbano essere varie figure». Hai detto che offrite un metodo, di che si tratta? «Il nostro metodo permette di vendere l’immobile nel minor tempo e al miglior prezzo possibile. Per mantenere quanto promesso iniziamo con il creare un libretto immobiliare contenente tutti i documenti, per agevolare l’acquirente al momento della proposta. Passiamo poi alla valorizzazione dell’immobile, tramite l’Home Staging e altri strumenti innovativi, per passare poi alla grande visibilità che diamo ai nostri immobili: siamo l’agenzia in Toscana più importante per quanto riguarda la presenza sui social. Infine, il nostro cavallo di battaglia l'Open House, che ci dà modo di mettere gli acquirenti in concorrenza. Una tecnica che ormai padroneggio da circa 10 anni e che mi è valsa il soprannome di Mr Open House, ma che permette, nel 30% dei casi, di vendere in tempi molto più brevi rispetto alla media nazionale che supera i 200 giorni. Questo metodo innovativo sta funzionando molto bene perché riusciamo ormai a vendere il 70-80% degli immobili che ci vengono affidati a differenza dell’agenzia tradizionale che ne vende il 10%».