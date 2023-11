Non solo a Pisa: ecco tutte le sedi nella regione Toscana

Non solo la sede di via Sterpulino, 20, a Pisa, teatro della giornata speciale dove la concessionaria Brogi & Collitorti riceverà dal Presidente di Nissan Italia l'importante premio Nissan Global Award. Se siete alla ricerca di un'automobile - nuova o usata che sia - e sentite l'esigenza di affidarvi a dei professionisti del settore, vi basta sapere che sono numerosi gli showroom dell'azienda attivi sul territorio toscano. A Livorno, ad esempio, e precisamente in via Firenze, 124, ma nella città labronica potrete anche usufruire dell'officina, in via Provinciale Pisana, 583. Sempre nell'ambito degli showroom potrete toccare con mano alla professionalità delle concessionarie Brogi & Collitorti anche a Pistoia (in via Ugo Foscolo, 16), a Grosseto (in via dello Zircone, 3), a Massarosa (in provincia di Lucca, in via Montramito, 537), a Calcinaia (in provincia di Pisa, in via del Tiglio, 6) e ad Empoli (in provincia di Firenze, in via di Bronciana, 4). Sul sito Internet ufficiale, poi, avrete modo di trovare le risposte ad ogni vostra domanda. Il reparto web, infatti, è costantemente aggiornato e, oltre alla ricerca dei veicoli a disposizione e delle offerte attualmente in corso o alla realizzazione dei preventivi, potrete anche consultare numerosi articoli, redatti al fine di offrirvi una guida esperta e sicura su tematiche quali le differenze tra macchine elettriche e ibride, su come funzionano i check up delle vetture, fondamentali prima di un lungo viaggio, o una serie di consigli nella scelta degli pneumatici da montare.