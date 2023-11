Lievitazione dei prezzi e aumento dei tassi I problemi più urgenti da affrontare oggi

Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pisa Giacomo Arrighi analizza l’attuale situazione economica del territorio, esprimendo le idee e il punto di vista del Collegio sulle più significative problematiche in atto: «Su un piano strettamente economico ed edilizio – sottolinea il geometra Arrighi – l’istituzione dei bonus ha fornito buoni risultati. Anche se vi è da sottolineare la negativa tendenza alla lievitazione dei prezzi, che ha fortemente penalizzato il settore». Un incremento, quello denunciato dal Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa, che va a incidere indistintamente sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni, agendo pesantemente sui ritardi nei cronoprogrammi e nello sforamento dei budget: «Tutto ciò porta con sé che, alla fine dei bonus, il privato vada in difficoltà – aggiunge Giacomo Arrighi – con il risultato che gli interventi edilizi inevitabilmente diminuiscono e che nessuno ristrutturerà più la casa». A ciò si aggiunge, secondo il Collegio della Provincia di Pisa, «il preoccupante aumento dei tassi d’interesse, con ripercussioni negative e dirette sulla compravendita». La denuncia del Collegio pisano sembra essere suffragata dagli ultimi dati disponibili: secondo le ultime stime, infatti, il rallentamento nel numero di compravendite immobiliari, evidenziato dalle statistiche ufficiali, è imputabile proprio al rialzo dei tassi di interesse sui mutui e dai costi di ristrutturazione elevati, anche a causa dei meccanismi innescati dal superbonus del 110%. Un altro fattore determinante sembra essere dettato dalla situazione economica internazionale: l’abbassamento del reddito lordo, l’aumento di inflazione e costo del denaro aumentano la propensione al risparmio. Il mercato della casa, dunque, appare in frenata e sembra risentire dell’aumento dei tassi di interesse registrato oramai da tempo. Compravendite in diminuzione, costi dei mutui in aumento, necessità di riqualificare gli immobili, procedure da snellire: come affrontare i problemi che sta registrando il settore edilizio e quello immobiliare? Secondo il Presidente Arrighi occorre anche mettere mano alla grande burocrazia che, di fatto, in taluni casi rappresenta un chiaro elemento di ostacolo: «Oggi vi è enorme difficoltà nell’accedere alle regolarità urbanistiche negli acquisti degli immobili – dichiara il Presidente – e tutto ciò rallenta l’economia. Secondo il Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa, occorre diminuire drasticamente i tempi per gli accessi agli atti. Va inoltre sottolineato che i Comuni non sono però né pronti né preparati su questo, perché siamo ancora lontani dall’ottenere una reale digitalizzazione degli atti stessi». Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pisa si fa dunque carico di iniziative e pareri molto significativi in quest’ambito: «È auspicabile – dichiara Arrighi – che le Amministrazioni ascoltino gli ordini professionali, perché rappresentiamo non tanto noi stessi, quanto piuttosto i cittadini, che avrebbero bisogno di risposte più precise e puntuali in tal senso. A tal proposito riteniamo che gli uffici tecnici comunali debbano rimanere aperti con maggiore disponibilità di orari e che non si accolgano i cittadini solo su appuntamento. Secondo noi – conclude il Presidente Arrighi – occorre ristabilire l’organizzazione che vigeva prima della pandemia e del lockdown, visto che oramai l’emergenza è terminata».