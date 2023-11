Il mercato immobiliare registra una flessione. Ma non è in crisi

Luca Batistoni è un consulente e Team Manager dell’Agenzia Immobiliare Re/Max Ideale e da 23 anni opera sul mercato toscano. Con lui, esperto della zona empolese e profondo conoscitore del settore e del mercato residenziale del territorio, facciamo il punto della situazione. Qual è attualmente la situazione del mercato immobiliare a Empoli? «In questo momento la situazione del mercato empolese rispecchia, come accade di frequente, l’andamento del mercato a livello nazionale. Parliamo di un mercato che definirei " Attendista", sono sicuramente diminuite moltissimo le richieste per quanto riguarda gli appartamenti e naturalmente sono conseguentemente calate anche le vendite, ma il calo, pur significativo, non è così catastrofico, perché si parla di un 10-15% in meno». Quali fattori influenzano la variazione del mercato immobiliare empolese? «Quel che sta influenzando maggiormente il numero delle compravendite e il prezzo degli immobili è l’aumento abbastanza importante del tasso dei mutui rispetto agli ultimi due anni. Allargando però il raffronto ci accorgiamo che gli attuali tassi sono in linea se non più bassi rispetto al passato. Dunque non si parla di un mercato in profonda crisi, piuttosto di una flessione abbastanza sensibile che suscita, giustamente, un po' di preoccupazione per ciò che accadrà nel 2024». Come influisce la situazione dei mutui sul mercato immobiliare di Empoli? Ci sono particolari evidenze o sfide che si stanno manifestando in questo settore? «Si è creato un mercato molto selettivo da parte degli acquirenti e la sfida per i venditori sarà quella di usare strumenti che possano permettere di essere concorrenziali sul mercato e soprattutto di uscire al giusto prezzo, in maniera da non restare bloccati per mesi e mesi con il rischio di svalutare il proprio immobile». Quando parli di strumenti nuovi per i venditori a cosa ti riferisci? «Parlo di strumenti quali Open House, Home Staging, offerta digitale, tutti strumenti innovativi che permettono di valorizzare l'immobile e quindi di venderlo in tempi relativamente rapidi e al miglior prezzo di Mercato. Strumenti che io, Grazie a Remax, padroneggio ormai da diversi Anni essendo stato il primo in Toscana a utilizzarli».