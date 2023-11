Aumento tassa di soggiorno: scelta ufficiale e condivisa

Il Comune di Pisa aumenta di 1 euro la tassa di soggiorno per ogni categoria per il 2024. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il Sindaco Michele Conti, dopo aver svolto una serie di incontri con le associazioni di categoria del settore alberghiero. La FederAlberghi Confcommercio di Pisa ha commentato positivamente questo provvedimento e si è detta favorevole alle novità in merito alla tassa di soggiorno che interesseranno le strutture ricettive di Pisa, soprattutto se tale aumento viene comparato con gli aumenti fatti registrare in altre città italiane e dopo 12 anni in cui non sono stati operate variazioni. Un costo sostenibile, dunque, per FederAlberghi, convinta che tale soluzione permetterà alla città di rimanere una destinazione competitiva e appetibile: «Saranno tutte risorse destinate a finanziare interventi in materia di turismo – ha sottolineato nei giorni scorsi il Sindaco di Pisa, Michele Conti – nonché interventi di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali comunque funzionali o collegati al turismo, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici». Con oltre 1 milione di euro in più a disposizione per le politiche del turismo, sarà dunque possibile programmare meglio le stagioni future e organizzare eventi, anche attraverso la produzione di iniziative di grande richiamo.