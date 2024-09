Uno sguardo all’economia Il Banco di Lucca e del Tirreno, controllato da La Cassa di Ravenna, ha raddoppiato il proprio capitale per garantire solidità patrimoniale. In un contesto economico incerto, il Banco si impegna a sostenere la crescita della provincia di Lucca e a offrire servizi di consulenza per un migliore utilizzo del credito.