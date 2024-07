Un dessert che fa bene al corpo ma anche molto allo spirito

Contrariamente a quanto si possa credere, il gelato contiene nutrienti essenziali di cui il corpo ha bisogno. È una buona fonte di calcio, che è fondamentale per mantenere ossa e denti forti. Fornisce vitamine come A, D e B12, contribuendo ad una migliore funzione immunitaria e alla salute generale. Con la sua combinazione di zuccheri e grassi, è un alimento che fornisce una rapida carica di energia. In più il contenuto di latticini presenta probiotici, i batteri buoni che promuovono un intestino sano. Includere quantità moderate di gelato nella dieta può supportare la salute digestiva. C'è inoltre un motivo per cui molte persone mangiano gelato nei momenti di stress o tristezza: specialmente quelli alla crema innescano il rilascio di ormoni come dopamina e serotonina, noti come “ormoni del benessere e della felicità”. Concedersi questa dolce delizia di tanto in tanto può aiutare a sollevare il morale e ad offrire una fuga momentanea dalle sfide della vita quotidiana. Condividere poi una coppa di gelato con amici o familiari non riguarda solo il piacere in sé, ma anche il legame sociale che crea. Gustare il gelato insieme può creare ricordi preziosi e rafforzare le relazioni, contribuendo al benessere totale. Insomma, una deliziosa aggiunta ad uno stile di vita equilibrato e piacevole.