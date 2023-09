Orizzonti contemporanei: "Il bello di fare squadra"

Da oggi all’8 ottobre 2023 torna la Florence Art Week, settimana dell’arte contemporanea a Firenze alla sua terza edizione, con 29 istituzioni culturali coinvolte, 44 eventi, 32 luoghi e 11 giorni di programmazione. In questa settimana Firenze torna a essere fucina e vetrina del meglio della produzione artistica contemporanea, risultato di un lavoro di squadra tra diverse e importanti realtà fiorentine fortemente voluto dal Comune di Firenze.

All’iniziativa aderiscono tutte le più rappresentative istituzioni e realtà culturali fiorentine che si occupano di contemporaneo o che dialogano con i linguaggi del presente: dal nucleo originario di promotori composto da Museo Novecento e Palazzo Medici Riccardi, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Palazzo Strozzi e Istituto degli Innocenti, a musei, fondazioni, gallerie, associazioni, spazi no-profit, centri di produzione e ricerca, istituti scolastici e di alta formazione quali (in ordine alfabetico) Accademia di Belle Arti di Firenze; ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane; Archivio Ferragamo e Salvatore Ferragamo S.P.A.; Associazione Culturale Controradio Club, Opera di Santa Croce, Controradio in collaborazione con La Nottola di Minerva; Associazione Rifugio Digitale; Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni; Collezione Roberto Casamonti; Crumb Gallery; Fondazione CR Firenze, Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Intesa Sanpaolo e Gallerie D’Italia Torino; Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee; Frittelli Arte Contemporanea; Galleria Il Ponte; Galleria Poggiali; Galleria Secci; Hotel MH Florence; In Your Event by Cristoforo in collaborazione con Civita Mostre e Musei; La Portineria – Progetti Arte Contemporanea; Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale; MAD Murate Art District; Museo Marino Marini con Firenze Città Nascosta Associazione Culturale; Sistema Museale di Ateneo – Università di Firenze e Galileo Galilei Institute for Theorethical Physics; Toast Project Space; Tornabuoni Arte; Veda; Villa Romana Florenz.

"Torna l’evento che mette insieme i diversi attori culturali della città – spiega la vicesindaca e assessora alla cultura, Alessia Bettini – per fare rete e presentare un’offerta ricca e diversificata sui diversi linguaggi contemporanei. Con questa terza edizione, la Florence Art Week passa da progetto pilota a evento strutturato, del quale abbiamo creato le basi e che vogliamo veder crescere anno dopo anno. Un contenitore che racchiude appuntamenti di grandissima qualità, frutto di un lavoro di squadra". Il programma su www.comune.fi.itcomunicati-stampaflorence-art-week