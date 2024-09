L’inverno del Teatro del Giglio. Prosa e lirica protagoniste. Una stagione di grandi nomi

Prosa e Lirica ancora una volta protagoniste nella stagione che va a cominciare al Teatro del Giglio.

Il cartellone della Prosa prenderà il via agli inizi di dicembre e vede la sua realizzazione insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus (quest’ultima riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia): un cartellone che passa a 9 titoli (rispetto agli 8 dello scorso anno) distribuiti su 3 turni di abbonamento, per un totale di 27 recite, e che vede alternarsi sul palcoscenico lucchese autori, attori e compagnie di grande rilevanza nazionale, in una varietà di proposte tematiche e drammaturgiche che spazia dal classico al contemporaneo. Il nuovo cartellone è stato costruito raccogliendo i frutti di un costante dialogo con il pubblico, che nella scorsa stagione ha particolarmente apprezzato le proposte in stagione premiandole con migliaia di presenze agli spettacoli e agli incontri con gli attori, questi ultimi realizzati in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca, momenti di prezioso approfondimento che non esauriscono il rapporto tra spettatore e spettacolo solo al momento della messa in scena, ma creano una vera e propria relazione nella quale i contenuti della programmazione diventano occasione di riflessione anche sul senso del teatro nel nostro tempo.

La programmazione di Prosa per la Stagione 2024-2025 è stata resa possibile grazie ad un serrato lavoro con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus con cui, per la stagione che verrà, sono allo studio alcune novità con l’obiettivo di portare il teatro anche a casa delle persone impossibilitate a spostarsi per raggiungere il Teatro del Giglio. Questo perché è comune obiettivo quello di rendere la cultura sempre più accessibile, rendendo un servizio quantomai importante per i nostri tempi.

La Stagione Lirica 2024-2025 del Teatro del Giglio, nell’anno delle celebrazioni per il centenario pucciniano, non poteva invece non iniziare con un’opera del Maestro: la scelta è caduta su Tosca, titolo emblematico che andrà in scena proprio il 29 novembre, giorno della ricorrenza della morte di Giacomo Puccini. La scelta della data non è casuale: Tosca sarà infatti il punto centrale di una giornata nella quale Lucca dovrà idealmente fermarsi per celebrare in maniera totalizzante il suo più grande concittadino.

La stagione andrà avanti sino a maggio 2025 con numerose altre opere.

Schede dettagliate su spettacoli, prezzi di abbonamenti e biglietti e calendario vendite sono consultabili su www.teatrodelgiglio.it.