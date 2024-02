A Viareggio è di nuovo... tempo delle mele con "Mela Ride"

La mostra "Mela Ride", che si svolge presso la Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio (GAMC), è un evento artistico di rilievo che celebra l'umorismo e la satira attraverso l'arte. Inaugurata il 22 gennaio 2024 e aperta fino al 5 maggio 2024, questa esposizione offre ai visitatori l'opportunità di esplorare una varietà di opere che combinano l'arte visiva con l'umorismo incisivo. "Mela Ride" presenta una serie di opere che spaziano dalla pittura alla scultura, tutte caratterizzate da un senso di allegria e ironia. Gli artisti, tra cui figura anche l'artista Daniela Corsini, hanno utilizzato il loro talento e la loro creatività per creare opere che sfidano le convenzioni e stimolano la riflessione. Le opere esposte sono caratterizzate da una varietà di stili e tecniche, che vanno dal realismo all'astrattismo, e utilizzano una gamma di materiali, tra cui olio, acrilico e scultura in bronzo. La mostra offre anche l'opportunità di esplorare la città di Viareggio, famosa per il suo carnevale e per le sue belle spiagge. I visitatori possono godere della bellezza della città mentre esplorano le opere esposte, creando un'esperienza unica e memorabile. Viareggio, con la sua lunga tradizione di carnevale, offre un contesto perfetto per una mostra che celebra l'umorismo e la satira. Con le sue opere provocatorie e divertenti, questa esposizione offre una nuova prospettiva sull'arte contemporanea e sulla città di Viareggio.