Viti, l'eroe che non ti aspetti

Dall’U-Power esce l’eroe che non ti aspetti. Il gol della rimonta firmato da Mattia Viti regala speranza al popolo empolese. Uno stacco perfetto che approfitta del blocco operato da Colombo e va a depositare in rete, in solitaria, la traiettoria calibrata dalla bandierina da Cacace al 6’ del secondo tempo. La grande paura dopo il vantaggio biancorosso di Birindelli è alle spalle. A consegnare il match point salvezza ai toscani è il difensore centrale di Borgo San Lorenzo cresciuto proprio nelle giovanili empolesi. Per Viti è il secondo centro assoluto in massima serie e il primo con la maglia dell’Empoli. Ventitré anni, centrale di piede mancino, abile a impostare, veloce nei recuperi e Nazionale Under 21 - è tornato a casa in prestito dal Sassuolo. In stagione vanta 29 gare giocate, il gol al Monza e tre cartellini gialli.