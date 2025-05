Vasquez, l'eroe di Coppa che ha regalato un sogno

Per tutti è l’eroe di Torino: Devis Vasquez ipnotizzando Kenan Yildiz dagli undici metri ha regalato quest’anno alla squadra di D’Aversa il sogno della semifinale in Coppa Italia, poi persa contro il Bologna. Ma il suo rendimento in campionato è stato sempre in crescendo, con un’ottima prima parte di stagione vanificata a gennaio dal “pasticc io” di Venezia (gol regalato a Pohjanpalo con un rinvio maldestro). Titolare per tutta la prima fase - 24 gare consecutive in A con un rendimento altissimo nel girone d’andata - l’estremo difensore colombiano è finito poi in panchina nel 2025 nell’alternanza tra lui e Silvestri, salvo riconquistarsi il posto nel match del Sinigaglia a Como. Per D’Aversa il titolare è il 27enne portiere di Barranquilla in prestito dal Milan: lui ha guidato con sicurezza la retroguardia empolese fino alla vittoria di Monza. Un gatto tra i pali, deve migliorare nelle uscite, ottimo con i piedi (ha nelle corde rilanci/assist alla Maignan): dopo Gyasi è il più utilizzato in rosa.