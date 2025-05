Un settebello di playoff

Largo all'esperta di playoff. Lo Spezia con la prossima partita tocca quota sette partecipazioni alla fase finale per l'accesso alla Serie A: raggiunto il Brescia in questa speciale classifica con un punto in più, forse, a favore degli Aquilotti, che ci sono riusciti negli ultimi 9 campionati di B. Per la seconda volta poi i bianconeri arrivano ai playoff da terzi, quindi nella condizione più vantaggiosa, quella che permette di andare nella massima serie eventualmente anche con 4 pareggi. La prima fu nella stagione 2019-20, interrotta dal Covid ma conclusasi poi con la promozione, con Vincenzo Italiano in panchina e la finale vinta a porte chiuse al Picco contro il Frosinone, "sfangandola" nonostante una sconfitta in casa per 0-1: grazie allo stesso risultato ottenuto allo Stirpe fu Serie A.