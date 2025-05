Sulle ali dei gol di Dionisi: "Voglio continuare qui"

di Greta Ercolano

"Ha segnato Chicco Dionisi" quante volte lo abbiamo sentito ed urlato a squarciagola nel corso di questa stagione da sogno. Chicco, come lo chiamo i tifosi amaranto, è stato sicuramente fra i protagonisti di questo traguardo, con le sue reti ha trascinato la squadra nel corso di tutta la stagione confermandosi un bomber di razza. Anche lui poi come il capitano Luci è uno che la piazza labronica la conosce bene, il suo ritorno nel corso della stagione 2024-25 ha segnato infatti il terzo ritorno in amaranto. "Sono tornato con questo obiettivo riportare l’U.S Livorno tra i professionisti, era il nostro obiettivo ad inizio stagione ed averlo raggiunto in modo così netto è motivo di grande soddisfazione".

Le sue reti sono state fondamentali per la promozione, potremo farci affidamento anche nel corso della prossima stagione?

"Io sono tornato per vincere e proseguire insieme, ho sempre espresso la mia voglia di andare avanti e sono a disposizione della società che credo sia della stessa opinione, ma comunque credo che non ci saranno problemi".

Il prossimo anno allora quali saranno gli elementi necessari per fare bene?

"La serie C non è semplice, ma credo che la società, che ringrazio per l’opportunità che mi sta concedendo, stia mettendo delle basi solide per fare qualcosa di importante e questo è fondamentale insieme ad un’adeguata programmazione della stagione, poi però come sempre è il campo a parlare quindi vedremo".

Con la fine della poule scudetto giungerà al termine la carriera di Luci, erediterà lei il suo ruolo nello spogliatoio?

"Sono molto felice per Andrea, soprattutto per come ha chiuso il suo percorso, il suo obiettivo era questo riportare l’U.S Livorno fra i professionisti. Per quanto riguarda la sua eredità non sono nemmeno se definirla così, sicuramente porterò avanti con orgoglio il suo lavoro e spero che anche gli altri ragazzi continueranno ad onorare questa maglia così come ha fatto lui".